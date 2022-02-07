Почетный строитель РФ Лившиц назвал проекты, которые помогут развитию Севастополя

Президент Союза строителей Севастополя, почетный строитель России, кандидат технических наук Александр Лившиц рассказал в комментарии ФАН, какие грандиозные инфраструктурные проекты сейчас реализуют в городе-герое, и какие еще проекты стоило бы воплотить в жизнь в ближайшие 10 лет.

Белая зависть

Крым и Севастополь стремительно начали развиваться после воссоединения с Россией в 2014 году. За прошедшие восемь лет в составе Российской Федерации на полуострове были реализованы десятки крупных инфраструктурных проектов, построены и отремонтированы сотни объектов. Самыми выдающимися из них являются Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал Международного аэропорта «Симферополь», Таврическая и Балаклавская ТЭС, Бельбекский водозабор.

«Все, что касается, скажем так, обычной инфраструктуры, я не считаю это какими-то грандиозными проектами — это то, что необходимо и должно делаться всегда: школы, детские сады, очистные сооружения и другое. Во всем этом никакой грандиозности нет — это житейская необходимость. Что касается по-настоящему грандиозных проектов. Культурный кластер, который сейчас строится на мысе Хрустальный, — это, конечно, не просто грандиозный проект: он станет витриной не только Севастополя, но и всей страны. Сегодня там стоит 12 башенных кранов и у профессионального строителя не может возникать белой зависти от того, что там делается», — заявил Александр Лившиц.

Федеральное агентство новостей /

Еще один грандиозный проект, который сейчас реализуется в Севастополе, — это строительство медицинского кластера, продолжил эксперт. В рамках этого проекта будут построены несколько больниц и получит развитие медицинское образование, что позволит вывести систему здравоохранения в Севастополе на новый уровень.

«Несмотря на то, что это такая же житейская необходимость, на самом деле то, что там задумано, — это тоже должно быть витриной Севастополя. Если там все будет хорошо, будут хорошие специалисты, избыточные места для иногородних, то в перспективе этот кластер может стать частью нашего туризма, но уже медицинского. Туризм — одна из составляющих дохода нашего города и направление для развития», — сказал почетный строитель России.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Байдарская долина — центр притяжения

«Третий грандиозный проект — это развитие Байдарской долины. Я выступаю за то, что там нужно создать центр притяжения. Знаете, как в американской действительности — они живут на хуторах и ранчо, но зато в центральной части собрана вся инфраструктура для их условных деревень. Я это назвал «сельский урбан-блок». Там может быть и культурный, и спортивный, и торговый центры, и районная управа и многое другое. Вот все это может стать центром притяжения всей Байдарской долины, и это не считая тех проектов, которые должны быть созданы для обеспечения рабочих зон. Это место должно быть красивым, современным и не надо в каждом селе, как хотят горячие головы, ставить по бассейну, ледовому дворцу и торговому центру — нужно сделать единый центр и проложить к нему хорошие дороги. Тем более в Байдарской долине сейчас живет 23 тысячи человек, говорят, что там будет 40 тысяч жителей. Думаю, хорошая дорога даже в 5-10 километров до этого «урбан-центра» устроит всех жителей — это один из возможных проектов. Такой же «сельский кластер» можно и нужно делать в Орловке — там тоже 12 сел и около 25 тысяч населения», — добавил он.

из личного архива / Александр Лившиц

Севастополю нужен аэропорт и мощный морской порт

Еще один проект, продолжил Лившиц, — аэропорт Бельбек. Эксперт отметил, что наличие своего аэропорта всегда хорошо, тем более, если там есть сопутствующие производства, связанные с этой отраслью, например, производство дронов, ремонт вертолетов или обслуживание малой авиации.

«Конечно, мы понимаем, что в наших условиях многие могут сказать: он будет не рентабелен, поскольку рентабельность начинается от одного миллиона пассажиров в год, как мы будем взаимодействовать с военными, и много других вопросов, но все равно этот, по сути, авиакластер, скорее всего, Севастополю все-таки нужен. Также не мешало бы возродить Качинскую школу пилотов. Еще один возможный мегапроект — это мощный морской порт в Севастополе. Уже сегодня нужно наложить мораторий на раздачу земель вокруг него. Да, сегодня морской порт не так востребован из-за санкций, но когда-то их не будет, возможно, это случится очень скоро, и тогда нам нужно будет расширять морской и рыбный порт. Чтобы потом расширить порт, надо иметь запасные территории для развития, в том числе и около станции «Севастополь товарная». Возможно, там, в порту, будут контейнерные терминалы, холодильная логистика, паромная переправа в какие-то соседние страны», — считает президент Союза строителей Севастополя.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Работать еще есть над чем

Кроме того, продолжил эксперт, есть еще «Балаклавский туристический кластер» — это не только строительство яхтенной марины и набережной, а еще и рекультивация земель БРУ (Балаклавское рудоуправление).

«Саму Балаклаву не стоит перегружать, а вот попытаться вернуть карьерам первозданный вид или втянуть эти земли в хозяйственный оборот, конечно, нужно. Там много, что можно создать, есть проектная проработка осуществления рекультивационных мероприятий. Этим нужно заниматься, хотя и уйдет немало времени, чтобы там все преобразилось. Не буду говорить о «Новом Херсонесе» — тоже достаточно амбициозный проект, но мы его видели на землях БРУ, в районе скалы Мытылино. Думаю, что со временем там возникнет, как и сказал в одной из своих речей президент России Владимир Путин, историко-культурный центр христианства. Это означает, что появится «паломническая тропа», которая свяжет три самых древних христианских храма», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Перспективы — это хорошо

По его словам, еще одна грандиозная задача — создание пляжной зоны с отелями и зонами отдыха на Северной стороне. Эти пляжи, которые еще называют «Севастопольской Анталией», должны работать на город. Скорее всего, это та составляющая туристической отрасли, которая сегодня имеет «первобытный вид».

«Отсюда вытекает связь Северной стороны с центром — пассажирский подводный или мостовой переход через Севастопольскую бухту — это следующий большой проект. Отмечу, что сейчас каких-то конкретных проектов по строительству перехода или моста через бухту нет, однако разговоры об этом ведутся постоянно и даже есть заключение Госэкспертизы. Не хочу углубляйся в технические вопросы, но подземный (подводный) пассажирский переход очень реальная, быстрая и менее затратная задача. Без скромности скажу, что наш коллектив автор идеи «Анклавной экономики» для Севастополя, и нами еще в 2014 году были проработаны основные направления развития города-героя. Как говорится, «ничего нового» — за основу взяли экономику успешных анклавов», — сказал почетный строитель России.

Это означает, что у Севастополя существует несколько основных направлений развития, часть из которых были перечислены выше, заключил президент Союза строителей Севастополя. Более подробно ФАН об этом расскажет в следующих материалах с Александром Лившицем.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Леонид Бабашов объяснил, как за восемь лет Россия изменила крымский курортный город Саки. Он отметил, что за последние годы в Саках было построено столько, сколько никогда не строилось при Украине.