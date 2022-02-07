Крымские ученые рассказали, как можно вывести российскую науку на новый уровень

Крымские ученые рассказали, как сегодня наука помогает в развитии сельского хозяйства страны, а также о некоторых проектах, что сейчас реализуются в республике. Вместе с тем они объяснили, что необходимо, чтобы крымская наука и дальше эффективно развивалась.

Крымский полуостров славится не только своим биоразнообразием, за что ученые называют его экологическим центром Европы, но также и своими научными открытиями, которые были сделаны в республике. Они касаются фактически всех отраслей и сфер жизни: сельское хозяйство, астрономия, медицина, археология, ботаника и другое. Например, тот же самый Мирамистин, который сегодня всеми широко используется для уничтожения бактерий, грибков и вирусов, был изобретен крымскими учеными, передает ФАН.

«Прошедший год науки в России был очень знаменателен для Крымского федерального университета тем, что у нас выполнялись несколько очень больших проектов, а также мы выиграли еще два больших проекта. Первый из них — на территории Крыма и Севастополя с участием всех научно-исследовательских организаций: Никитский ботанический сад, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, Институт виноградарства и виноделия «Магарач», СевГУ был выигран проект научно-образовательного центра мирового уровня «Море Агро Биотех». Это большой проект, который призван интегрировать науку в бизнес и структуры власти для реализации научно-технической политики на полуострове. Второй проект тоже очень большой — это «Приоритет 2030», конкурс, который проводился среди 800 высших образовательных учреждений в Российской Федерации. Финал выиграли 104 университета, а мы попали в 49 самых ведущих, которые получили специальную часть гранта по развитию регионального лидерства. В рамках этого проекта мы будем направлять максимальные усилия на формирование научной инновационной политики именно в Крыму по тем направлениям, которые наиболее актуальны для региона», — заявил проректор КФУ им. В. И. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По этому поводу также высказалась заместитель директора по науке ФГБУН «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» Оксана Шевчук. Она отметила, что начиная с 2014 года, когда Никитский ботанический сад (НБС) влился в российскую науку, он развивается как национальный научный центр.

«Мы пытаемся соответствовать высокому званию, соответственно, объединяем в нашей деятельности основные направления науки, характерные для Крыма и в целом для юга России. В первую очередь это работа по сохранению биоразнообразия природной флоры, которая была начата еще первым директором Никитского ботанического сада. Сейчас это как раз выливается в разнообразные совместные проекты по классификации растительности и сохранению редких исчезающих видов. Второе основное направление — растениеводство, а именно южное плодоводство, которое сейчас выходит на новый уровень благодаря развитию геномных исследований в НБС. Это дает возможность применять генетические исследования в селекции новых перспективных сортов плодовых культур для использования в южных регионах России. Благодаря тому, что НБС вошел в национальный научный центр, в прошлом году мы смогли создать новую лабораторию клеточной биологии для оптимизации протоколов выращивания генетически идентичных саженцев», — сообщила Шевчук.

По ее словам, помимо этих двух направлений, в НБС есть много разных лабораторий, постоянно обновляется приборная база, чтобы выводить исследования ученых на новый уровень. Вместе с тем она подчеркнула, что сила крымской науки заключается в сотрудничестве, поскольку только когда идеи ученых объединяются и используются совместные возможности, получается достигать великих научных вершин.

pexels.com / ThisIsEngineering

Кроме того, как заявил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», руководитель отделения аграрных наук Крымской академии наук Владимир Паштецкий, сегодня крайне важно популяризировать науку, особенно среди молодежи, чтобы молодые люди охотно шли заниматься научной деятельностью, поскольку это очень важно для страны.

«Давайте вспомним, что когда пандемия начиналась, то Россия первая в мире заявила, что есть вакцина. Сегодня мы видим, что в военно-техническом комплексе, в космической отрасли, в физике, химии, математике — везде звучат русские имена. Сельское хозяйство. Вдумайтесь, второй год подряд агропромышленный комплекс нашей страны выходит на второе место по доходности, обходя даже военно-промышленный комплекс, где есть чем торговать. Можно ли все это было сделать без науки? Уверен, что нет. Поэтому однозначно следующее десятилетие должно называться «десятилетием науки», потому что именно с наукой сегодня наша страна может войти в пятерку или даже тройку лучших и по производству, и по доходности, и по всему тому, что есть. Я очень рад, что сегодня крымская и федеральная власть понимают, что наука должна стать фундаментом дальнейшего нашего развития», — сказал Паштецкий на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

dvfu.ru /

Ученый добавил, что наука — это сложный процесс, где обычно нет быстрых результатов, поэтому в этом вопросе необходимо вести планомерную работу и никогда не останавливаться, чтобы в результате это приносило свои результаты как научные, так и финансовые.

«Если мы на все это обратим внимание и, самое главное, дадим для этого финансы, так как это начала делать Белоруссия 20 лет назад, мы начнем развиваться такими темпами, что нам даже не снилось. Потому что на сегодняшний день нужно найти, что делать, найти, кто это будет делать и за что, то есть за какие деньги. Когда сойдутся все эти три фактора, тогда на региональном уровне наука действительно будет показывать, что она умеет, что у нее было в закромах и что она будет делать на десятилетия вперед», — констатировал эксперт.

Отметим, что сейчас крымские ученые ведут объемную работу в медицине — даже разрабатывается клеточная вакцина от рака, причем уже проводятся исследования, в сельском хозяйстве — создаются новые сорта различных культур, только НБС вывел 168 новых видов. Вся эта работа позволяет выводить новые сельскохозяйственные культуры, которые устойчивы к болезням, засухе, имеют повышенный урожай и многое другое.

Также проводятся исследования в биоинженерии, фитохимии, биотехнологиях, биомедицине, в квантовых и IT-технологиях, благодаря чему уже сегодня оцифрованы все крымские поля, за счет чего можно понять, какой будет урожай даже через восемь лет. То есть сельское хозяйство сегодня является одним из приоритетных направлений для развития в регионе и РФ в целом, поэтому сейчас уделяется огромное внимание этой отрасли, в том числе со стороны науки и новых технологий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские ученые разработали уникальную технологию предсказания землетрясений. Известно, что исследования проводятся с 2020 года, и в их рамках удалось предсказать 20 землетрясений, которые произошли за этот период во всем мире.