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Четыре человека пострадали в ДТП с фургоном и легковушкой в Крыму

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 14:22
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с фургоном и легковушкой в Крыму
Петербург онлайн  /  ФБА «Экономика сегодня»

Симферополь, 6 февраля. Авария произошла в Белогорском районе Крыма в воскресенье. Участниками ДТП стали автомобиль Ford Focus и микроавтобус Ford Transit, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир микроавтобуса Ford Transit, а также водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, мужчина за рулем Transit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus.

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