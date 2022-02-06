Четыре человека пострадали в ДТП с фургоном и легковушкой в Крыму

Симферополь, 6 февраля. Авария произошла в Белогорском районе Крыма в воскресенье. Участниками ДТП стали автомобиль Ford Focus и микроавтобус Ford Transit, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир микроавтобуса Ford Transit, а также водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, мужчина за рулем Transit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus.