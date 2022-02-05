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Крымские ученые разработали уникальную технологию предсказания землетрясений

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 14:27
Хорошие новости России
Крымские ученые разработали уникальную технологию предсказания землетрясений
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Симферополь, 5 февраля. Российские ученые из Крымской Астрофизической обсерватории создали уникальную технологию, которая позволяет предсказывать землетрясения.

Методика подразумевает обнаружение предвестников будущих землетрясений с помощью измерений вариаций геомагнитных полей. Технология позволяет определить сейсмические события за срок от 5-6 часов до суток до того, как они произойдут.

«Разработана методика, позволяющая с помощью измерения особых вариаций электромагнитных полей, которые возникают непосредственно перед землетрясением, обнаруживать возникновение процесса "итоговой подготовки" сейсмических событий», — заявил РИА Новости заместитель директора КрАО по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Ученый заявил, что исследования проводятся с 2020 года, и в их рамках удалось предсказать 20 землетрясений, которые произошли за этот период во всем мире.

Методика может помочь избегать несчастных случаев, подобных тому, что произошел недавно в Китае. Во время одного из землетрясений рухнул двухметровый участок Великой Китайской стены, построенный во время правления династии Мин.

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