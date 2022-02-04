Севастополь выбился в лидеры: в каких городах Крыма самая дорогая и дешевая жизнь

Жители Крыма рассказали ФАН, что они думают о сегодняшних ценах на продукты на полуострове и хватает ли им денег на счастливую жизнь. Также они высказали свое мнение по поводу повышения цен, что особенно заметно в последние несколько месяцев.

Недавно Росстат опубликовал данные по так называемому индексу стоимости жизни в разных городах России, где единица является среднероссийским показателем. Самым дорогим городом Российской Федерации в 2021 году была признана столица Чукотки Анадырь с показателем 1,57, а самым дешевым городом — Назрань с 0,75.

В Крыму этот показатель высчитывался в пяти городах. Так, по итогам прошедшего года самым дорогим крымским городом оказался Севастополь (индекс 1,01), следом идет Ялта (1,00), Керчь (0,99), Симферополь и Евпатория (по 0,98). При этом, например, в Сочи данный индекс составляет 1,06, а в Москве — 1,26. Вместе с тем по данным Крымстата, годовой прирост цен на продовольственные товары в республике на конец декабря прошлого года составил 11,04%, а в Севастополе — 14,09%.

«Недавно был в Москве в командировке, хочу сказать, что цены там примерно такие же, как и у нас, если брать в расчет обычные магазины по типу «Дикси», «Пятерочки». Главное отличие, думаю, здесь в том, что в крупных городах больше магазинов, соответственно, конкуренции, из-за чего там много акционных товаров. Если бы в Крыму тоже работали крупные российские сетевые магазины, то и цены у нас были бы ниже. В целом в последнее время, конечно, много уходит денег на продукты, цены меняются почти каждый день, как и на топливо. У моей семьи нормальный достаток, поэтому каких-то финансовых проблем не испытываем. Что касается счастья, то его нельзя измерить деньгами», — заявил ФАН Владимир, житель Ялты.

Невские Новости / Сергей Захарченко

Вместе с тем по этому поводу высказался житель Севастополя Андрей Широков. Он отметил, что стоимость многих продуктов зависит от сезона, поэтому, например, огурцам и помидорам по 200-300 рублей в несезон никто не должен удивляться.

«Да, рост цен заметен на все, особенно в последние месяцы, не знаю, с чем это связано. Понятное дело, что нам очень много продуктов завозится с материка, поэтому на них идет соответствующая наценка. Обычно я за пределы Крыма не выезжаю, поэтому мне сравнивать с чем-то тяжело, но раз говорят, что у нас среднероссийские цены, то, наверное, так оно и есть. Если бы еще зарплаты так же быстро росли, как и цены, то вопросов ни у кого бы не возникало, но здесь, как говорится, уже каждый сам кузнец своего счастья. Денег на жизнь хватает, никто, естественно, не голодает, но купить новый автомобиль, не говоря уже о квартире, с каждым годом становится все сложнее и сложнее — это факт», — отметил собеседник издания.

Известно, что индекс Росстата в Крыму рассчитывается с 2015 года. На тот момент индекс стоимости жизни в крымских городах распределялся следующим образом: Ялта и Керчь — 0,91, Симферополь — 0,89, Евпатория — 0,85, Севастополь — 0,84. Сейчас этот показатель достиг среднероссийских, как и уровень доходов населения. По данным Росстата, за последние три года средняя зарплата в регионе выросла на девять тысяч рублей — до 38 826 рублей в 2021 году.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что экономист Михаил Беляев оценил возможность снижения курса доллара до 23 рублей. Вместе с тем журнал The Economist представил новые данные по «индексу бигмака», в которых говорится, что рубль сейчас недооценен на 70%.