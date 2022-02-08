Умирающие села Крыма: брошенные дома одиноко гибнут в степях

Ежегодно в Крым на постоянное место жительства переезжают тысячи людей. Однако единицы из них выбирают жизнь в маленьких населенных пунктах или поселках. Практически никто уже не едет в небольшие села, которые умирают на глазах старожилов.

С начала 2000-х годов в России полностью исчезли более 20 тысяч деревень. Все жители постепенно перебираются в города, бросая свои дома и хозяйство. Как утверждают демографы, к 2025 году 96% селян станут горожанами.

Эта беда не обошла и Крым, где тоже насчитываются десятки сел, где либо вообще не осталось людей, либо живет по несколько человек во все еще сохранившихся домах.

К примеру, село Жаворонки в Сакском районе уже практически вымерло. Здесь люди жили сотни лет, но урбанизация диктует свои условия. В селе всего одна улица. Если на 2001 год здесь был зарегистрирован 71 житель, на 2014 год ― 49 местных, то к 2022 году в селе осталось всего несколько жилых домов.

Большинство домов разрушены и разграблены, некоторые уже практически осыпались до основания. Магазина здесь нет, газа тоже. Люди не могут жить в таких условиях и, естественно, уезжают. Причем земель, на которых можно вести сельскохозяйственную деятельность, очень много.

instagram.com / Евгений Щепинский

Такая же участь уже постигла и село Розовое в Бахчисарайском районе Крыма. Там живут всего два человека. Один из них держит небольшую пасеку, у другой жительницы огорожена и ухожена своя территория. Вокруг же ― брошенные дома и огороды, покосившиеся заборы. Электричество здесь есть, газа нет, водоснабжения тоже ― только колодец.

Мария Стенкина переехала в Симферополь из села Привольное (32 жителя, согласно переписи населения в 2014 году) в Первомайском районе много лет назад. Говорит, ее родной поселок маленький и с работой там совершенно туго, поэтому поехала в город. Здесь она вышла замуж и теперь работает в офисе.

«В селе родственники остались жить. Стараются еду на огороде выращивать, чтоб реже покупать. Кто-то выращивает ягоды и фрукты, потом заготовки продает, но с работой в целом все плохо. Только ездить куда-то в город, поэтому в таких селах, как наше, в основном старики живут, потому что молодежи развиваться хочется», ― поделилась наша собеседница.

Подобная ситуация, как в предыдущих селах, сложилась в Давыдово — поселке сельского типа в Симферопольском районе. По данным переписи 2014 года, здесь проживало семь человек. В селе нет воды и газа. Но, кстати, к 2022 году здесь население немного увеличилось. Сегодня здесь проживают семьи в шести домах, поэтому надежда на то, что это село не вымрет, есть.

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