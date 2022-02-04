Крымские власти заявили о планах повысить комфортность пляжей полуострова

Симферополь, 4 февраля. Комфортность пляжей улучшат в Крыму. Там введут категории пляжного оборудования «люкс», «стандарт» и «эконом».

Процедура закрепления пляжей за обслуживающим их компаниями станет более прозрачной. Им предстоит обеспечить для отдыхающих не только наличие шезлонгов и навесов, но и позаботиться о высоком уровне сервисного обслуживания. Несмотря на пандемию, Крым для туристов открыт. При въезде в республику необходимо предъявить справку о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус.

Сейчас Крым входит в топ самых популярных направлений для внутреннего туризма в России. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В списке также оказались Подмосковье, Петербург, Ленобласть, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.