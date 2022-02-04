Главный враг — курение: как можно предупредить и предотвратить онкологические заболевания

Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РК, заместитель главного врача по организационно-методической работе Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В. М. Ефетова Елена Чирва рассказала, как сегодня в регионе обстоит ситуация с онкозаболеваниями и хватает ли специалистов.

4 февраля отмечается Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Известно, что рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Самые распространенные связаны с табачным дымом — порядка 40% случаев. При раннем выявлении рака высока вероятность излечения от болезни.

«День борьбы против рака — это день, который специально был приурочен к тому, чтобы обратить внимание на проблему рака среди населения. И она заключается прежде всего в своевременном выявлении болезни, своевременном правильном лечении и наблюдении тех пациентов, которые были пролечены от рака, чтобы своевременно профилактировать и выявлять рецидивы заболевания. Несмотря на то, что мы уже на протяжении многих лет работаем над тем, чтобы донести информацию об этой проблеме населению Крыма, мне кажется, что сейчас все-таки еще недостаточный уровень информированности населения. Дело в том, что одних усилий только сотрудников министерства здравоохранения Республики Крым недостаточно. Поэтому хотелось бы, чтобы СМИ помнили о нас не только в день борьбы против рака, но и говорили с нами о том, что нужно делать, чтобы у нас действительно выявляемость рака на ранних стадиях стала лучше», — заявила Елена Чирва.

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По ее словам, выявляемость рака на первой и второй стадиях зависит на 70% от самих людей, только потом уже от врачей. То есть каждый должен ежегодного проходить профилактический медицинский осмотр, чтобы можно было выявить и предотвратить распространение болезни, тем более в рамках диспансеризации и медосмотров заложен ряд скрининговых методов по выявлению новообразований. Правда, к сожалению, сейчас диспансеризация населения невозможна из-за эпидемиологической ситуации.

«Рак на начальной стадии не дает клинических проявлений, этим, наверное, это заболевание и коварно. Поэтому, чтобы мы предупреждали начало клинических проявлений и жалоб со стороны пациентов, в первую очередь необходима своевременность медицинских осмотров. Из-за новой коронавирусной инфекции у людей было выявлено очень много случаев рака легких, потому что само заболевание, которое осложняется пневмонией, требовало рентгенологических исследований, в частности компьютерной томографии. И эти случаи, которые были выявлены, развились у пациентов не потому, что они заболели коронавирусом, а поскольку это заболевание уже было, но они о нем не знали из-за того, что на протяжении многих лет не делали банальные исследования, например, рентген легких или флюорографию», — обратила внимание онколог.

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Она добавила, что в связи с эпидемиологической ситуацией сейчас идет большая нагрузка на первичное медицинское звено, при этом не хватает участковых терапевтов, семейных терапевтов.

«У нас тоже идет дефицит кадров, именно врачей, которые работают в первичных медицинских организациях — районные и городские больницы. Причем есть больницы, где нет вообще врача-онколога, допустим, такая ситуация в Красногвардейской и Первомайской районных больницах. Также у нас есть больницы, где по количеству населения врачей-онкологов должно быть больше, но этих специалистов нет. К сожалению, молодежь, которая заканчивает ординатуру, не заинтересована ехать в район и работать, поскольку в силу своей молодости и амбиций все хотят работать в городах, в ведущих клиниках, поэтому вот эта нехватка кадров сказывается. Тем не менее те районные и городские онкологи, которые на сегодняшний день работают, доступны для пациентов. Следующий этап — это наш онкологический диспансер, у нас есть запись к некоторым специалистам даже на завтра, но все зависит от того, к какому конкретно специалисту придет человек. Но в этом направлении ведется максимальная работа», — подчеркнула Чирва.

Невские Новости / Алексей Борисов

Также заместитель главного врача по организационно-методической работе онкологического клинического диспансера заявила, что в Крыму на учете состоит всего порядка 60 тыс. пациентов, которые на сегодняшний день либо получают медпомощь, либо уже вылечены от злокачественных образований.

«Из этого количества пациентов у нас в прошлом году было 6663 с впервые выявленными злокачественными образованиями. Те пациенты, у которых риск рецидива заболевания с каждым годом снижается и [которые] состоят на учете пять лет и более, составляют 61%. Это достаточно высокий показатель, учитывая то, что у нас есть локализация, где мы вообще снимаем с учета, в частности это базальноклеточный рак кожи. А это очень много пациентов, потому что мы живем в таком регионе, где повышена инсоляция (много солнца. — Прим. ФАН), которая и приводит к тому, что у нас базальноклеточный рак кожи лидирует», — рассказал Елена Чирва на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей / ФАН

Кроме того, как заявил главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков, онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смертности населения в развитых странах.

«Крым не зря называется всероссийской здравницей, ведь мы имеем большой опыт в лечении, восстановлении и реабилитации больных с различными заболеваниями. Для этого у нас создана огромная инфраструктура, в том числе санаторно-курортная. То есть крымский потенциал очень большой, и такого потенциала среди других регионов нашей необъятной страны еще надо поискать», — отметил специалист.

Он добавил, что общественность должна обращать внимание на причины возникновения и проблемы лечения онкологических заболеваний, чтобы всем миром бороться с этой общей бедой. По его словам, также крайне важно прививать любовь к здоровому образу жизни среди населения, чтобы люди болели как можно меньше.

Напомним, ранее врач-онколог Александр Петровский назвал порядок действий для тех, кто подозревает у себя рак. Эксперт обратил внимание, что у онкозаболеваний нет специфических симптомов, поэтому зачастую они выявляются лишь на поздней стадии.