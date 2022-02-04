«Столько никогда не строилось при Украине»: что сделала Россия в городе Саки за восемь лет

Курортный город Саки на западе Крыма развивается быстрыми темпами. О том, какие крупные проекты реализуют в городе и что ждет жителей Сак, в комментарии ФАН рассказал депутат Госдумы Леонид Бабашов.

Новая набережная

«За последние годы в Саках построено, наверное, столько, сколько никогда не строилось при Украине. Впрочем, как и в других регионах. Отдельное внимание уделено Сакам как курортному региону. Сейчас здесь ведется строительство огромной шестикилометровой набережной, которая войдет в состав города и поднимет доходы в бюджет благодаря привлекательности для туристов», ― говорит Бабашов.

Появится набережная на берегу Каламитского залива рядом с селом Прибрежное. Это будет одна из самых длинных и благоустроенных пляжных территорий Крыма. По программе ФЦП сюда заведены вода, канализация, электричество, уложена плитка, установлены солнечные навесы, спасательные пост. Строительно-монтажные работы уже подходят к концу.

www.facebook.com / Леонид Бабашов

Локальные очистные сооружение

«Очистные в городе Саки запустят в сентябре 2022 года. Первый этап завершен на 100%, уже идут пуско-наладочные работы. Предприятие само по себе уникальное, так как там будет использоваться так называемые зеленые технологи. Отопление на этом объекте будет осуществляться за счет бактерий, которые будут перерабатывать все эти нечистоты и при переработке выделять тепло. Это тепло собирается и отправляется в систему отопления, получается высокоэффективная система очистки», ― поясняет депутат.

Это будут очень мощные очистные сооружения, к ним смогут подключить коллекторами и Новофедоровку (отдельный курортный поселок), и прилегающие к Сакам населенные пункты. Важно ― станция полностью закрытого типа, а значит, неприятного запаха при ее работе почти не будет. Система очистки предполагает использование специальных бактерий и ультрафиолета. На выходе получается техническая вода без цвета и запаха. На реализацию объекта потрачено более 1,5 млрд рублей из ФЦП. Далее на втором этапе будет происходить реконструкция старых очистных сооружений.

www.facebook.com / Леонид Бабашов

Улучшение инфраструктуры

В этом году в Саках отремонтируют три дворовые территории. Также запланированы работы по замене и восстановлению коммуникаций, ремонту крыш, строительство школ и детских садов в городе и районе ―это достаточно большой объект работ который предстоит выполнить.

«В Саках на лечебных озерах отремонтированы набережные ― там вообще беспрецедентная история. Построена нормальная плотина между соленым озером и пресным водоемом, она разрушалась, что могло привести к потере уникального Сакского грязевого озера. Город превращается в развитый населенный пункт, который приспособлен для жизни людей, в том числе и для лечения спинальников. При развитии города этому уделяется отдельное внимание, чтобы инвалидам-колясочникам было комфортно передвигаться. Главное ― Саки, Сакский район и Евпатория должны стать полностью самоокупаемыми районами с налоговой базой и хорошим доходом бюджет, только тогда регионы смогут развиваться. В принципе, эта задача поставлена, и сейчас мы видим, что власти к этому и идут», ― подытожил Леонид Бабашов.

Ранее ФАН рассказывал о долгой истории реконструкции и благоустройства набережной имени Терешковой в Евпатории. Работы идут уже четвертый год и до сих пор не завершены.