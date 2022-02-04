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Найденную при строительстве Крымского моста скульптуру могли привезти из Италии

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 16:33
Наука
Найденную при строительстве Крымского моста скульптуру могли привезти из Италии
vk.com  /  Крымский мост

Симферополь, 4 февраля. Изучив античную скульптуру, найденную при строительстве Крымского моста, ученые пришли к выводу, что родиной этого артефакта может быть Италия.

К тому же на скульптуре обнаружена смола, которая нанесена в V веке до нашей эры, рассказали в пресс-службе Объединенного института ядерных исследований. Еще на артефакте имеются частицы свинца. Вероятно, его использовали для крепления изделия и как пигмент красителей.

«С помощью рентгенофлуоресцентного и нейтронно-активационного анализа был обнаружен 41 химический элемент, и выяснилось, что элементный состав терракоты имел сходство с составами других образцов, в основном происходившими из центральной Италии», — рассказал старший научный сотрудник института Ваель Бадави.

Ученые применяли только те методы анализа, которые максимально воздействуют на артефакт. Исследователи убеждены, что находка достойна не только Керченского музея, где сейчас находится, но и Лувра или Эрмитажа.

Блогер из Крыма Александр Талызин ранее показал с высоты птичьего полета средневековый город-крепость Чуфут-Кале. Это одна из самых интересных для туристов достопримечательностей Крыма. Город-крепость находится недалеко от Бахчисарая.

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ученые археология крымский мост
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