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Фестиваль музыки и искусства Sun Spirit уходит из Крыма 
Общество
Фестиваль музыки и искусства Sun Spirit уходит из Крыма 
Prt Scr youtube.com  /  Sun Spirit group

Мультиформатный фестиваль музыки и искусства в природных ландшафтах Sun Spirit, который проходил с 2017 года, уходит из Крыма. Теперь он «переезжает» на материк. Как стало известно ФАН, уже в этом году фестиваль будет проходить в одном из городов центральной части страны, однако пока точно локация не называется. Возможно, что теперь для участия в фестивале организаторы смогут привлекать и тех артистов, кто ранее не ехал на полуостров, опасаясь санкций. 

Стоит отметить, что в сентябре 2021-го проведение фестиваля под Бахчисараем отменили из-за коронавирусных ограничений. Причем об отмене участники и гости (приехавшие из разных уголков страны) узнали, когда на площадку уже пришли представители МВД.

Из-за отмены фестиваля осенью купившим билеты людям до сих пор возвращают средства. На странице фестиваля в Instagram поясняется, что организаторы планировали вернуть гостям все средства еще до декабря 2021 года, но этого не вышло из-за «использования заемных средств, что, в свою очередь, сопряжено с нестабильностью». 

«Мы получаем заемные средства частями и не всегда можем полностью погасить запросы. Если ваш запрос не удовлетворен в декабре, это случится в феврале и марте. Ожидание утомляет, мы все понимаем. Тем не менее, если вы рассматриваете только возврат, наберитесь терпения, мы исполним свои обязательства», ― говорится в обращении в посте.

Фестиваль музыки и искусства Sun Spirit уходит из Крыма 
Prt Scr youtube.com / Sun Spirit group

Люди восприняли перенос проведения фестиваля из Крыма в другую точку с грустью. Под одним из постов россияне обсуждают перенос мероприятия.

«И правда, где планируется в этом году территориально? Слухи гласят, что произойдет смена локации», ― спрашивает teshaeva_mila.

«Слухи вас не обманывают. Точная локация позже. Не Крым», ― ответили sunspiritfestival.

«Очень обидно было видеть как разбирался фест в сентябре, но была надежда на следующий год. А теперь новость, что не в Крыму… вот собственно и все», ― написал пользователь с ником clotof.

«Как не Крым? А что делать…там же хорошо», ― прокомментировал lotkov.j.

Ранее ФАН сообщал, что в Республике Хакасия началась регистрация на фестиваль трейлраннинга и легкоходства KUNTAG ULTRA TRAIL. Традиционный фестиваль состоится 13 мая в Усть-Абаканском районе.

 

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Все новости / Общество / Фестиваль музыки и искусства Sun Spirit уходит из Крыма 
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