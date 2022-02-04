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Стали известны подробности гибели десятилетней девочки в Крыму

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 12:49
Происшествия
Стали известны подробности гибели десятилетней девочки в Крыму
pixabay.com  / 

Девочка из Симферопольского района скончалась в больнице вскоре после поступления в медучреждение. Как сообщал ФАН, после проведения вскрытия врач обратился в полицию ― на теле ребенка были обнаружены травмы насильственного сексуального характера. Позже правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемым является мужчина ― друг матери, который часто приходил к семье в гости.

Как стало известно, данный случай произошел еще в январе 2021 года. В пресс-службе минобразования сегодня сообщили, что семья ребенка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в период с сентября 2020 года до момента инцидента. Мать попадала под взор комиссии из-за неисполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

В 2021 году работа ответственных за эту сферу структур была признана в Симферополе недостаточной, по результатам чего им поручили усилить индивидуально-профилактическую работу с семьями, которые находятся в социально-опасном положении.

Ранее ФАН сообщал, что в Бахчисарайском районе двое молодых ребят решили задушить школьницу. К счастью, девочка выжила. В министерстве образования заявили, что участники конфликта в поле зрения органов по делам несовершеннолетних не попадали.

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