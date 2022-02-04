Мост или подводный тоннель: эксперт объяснил, что лучше построить через Севастопольскую бухту

Президент Союза строителей Севастополя, почетный строитель России, кандидат технических наук и соавтор концепции развития Севастополя Александр Лившиц рассказал в комментарии ФАН о необходимости будущего строительства Гераклейской рокады в городе-герое. Он также объяснил, зачем Севастополю необходима новая большая транспортная связь и что он думает о строительстве моста через Севастопольскую бухту.

Ранее правительство Севастополя утвердило государственную программу развития в сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города до 2030 года на общую сумму 166,7 млрд рублей, где 128 млрд заложены с 2026 по 2030 год, когда планируют построить Гераклейскую рокаду, предварительная стоимость проекта — 41 млрд рублей.

«Я последовательно уже много лет выступаю за строительство этой рокады. Три года назад на бюджетных слушаниях я просил предусмотреть деньги хотя бы на изыскания. В этом году мы от общественной палаты предложили свои бюджетные инициативы, одна из них касалась именно начала изысканий, проектирования первого участка Гераклейской рокады», — заявил Александр Лившиц.

из личного архива / Александр Лившиц

«Я считаю, что нам необходима эта транспортная магистраль в том числе для развития города. Скорее всего, Севастополь станет не просто городом-миллионником, а будет являться флагманом юга России. Что касается этой рокады, то она вошла в улично-дорожную сеть (УДС) и утверждена еще в 2018 году. Если по трассе появились после этого какие-то нарезки, то все это — незаконные выделения земельных участков. Замечу, что эта рокада показана еще в генплане 1984 г., 2005 г. и даже ранее, поэтому все, что после 2005 года было отведено по трассе на этой рокаде, тоже является незаконным выделением земельных участков. То есть те люди, которые брали или выделяли земли, должны были опираться на генеральный план города, где эта рокада показана. Поэтому я не думаю, что какой-то большой объем земельных участков придется изымать, хотя, конечно, вряд ли без этого обойдется. Но точное их количество покажет только проектная документация, когда окончательно будет выбрана трасса, будет все запроектировано. Сейчас об этом говорить преждевременно, да и пугать народ не надо, это неправильно», — добавил он.

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Возможные проблемы

По словам президента Союза строителей Севастополя, саму Гераклейскую рокаду можно условно разделить на несколько частей. Первый пусковой комплекс начинается от медицинского кластера и заканчивается возле магазине «Океан», то есть он соединяет два района и пересекает четыре меридиональных улицы.

Он добавил, что именно этот участок совершенно не составляет проблем построить, поскольку там «ровное поле» и ничего сносить не надо, эти первые 4,2 километра оцениваются не очень дорого. Сложности составляют развязки на пересечениях крупных улиц.

«Второй участок идет от магазина «Океан», переход через Красную горку и выход к арке, которая находится на улице Генерала Мельника. Этот участок самый сложный и по рельефу, и по исполнению, поскольку там, помимо всего прочего, еще минимум три, а может, и четыре мостовых перехода, поэтому над ним нужно будет поработать очень хорошим инженерам. Третий участок — это все, что находится дальше улицы Генерала Мельника, но сегодня мнения разделились, как там выбрать трассу. Раньше там хотели соединить улицы Горпищенко, пр. Победы, Жидилова и выйти на мостовой переход через бухту. Сегодня говорят, что нужно идти по Лабораторному шоссе, но здесь не мешало бы все это обдумать. Вариант выхода этой трассой в район Нефтяной Бухты и далее — надводным переходом в обход Инкермана тоже рассматривается. А четвертый участок находится на самой Северной стороне Севастополя, ведь рокада заканчивается в районе аэропорта Бельбек, это последний самый протяженный кусок, который свяжет Севастополь с аэропортом. Когда-нибудь это будет один из грандиозных проектов», — сказал эксперт.

из личного архива / Александр Лившиц

Мост или подводный тоннель

Также ведется много разговоров о планах строительства моста через Севастопольскую бухту, который должен стать продолжением рокады. Однако говорить о каких-то конкретных сроках реализации проекта сейчас невозможно, поскольку он находится на этапе бюджетного планирования, предварительная оценочная стоимость — около 63 млрд рублей, что в три раза дешевле стоимости, например, Крымского моста — 228 млрд рубелей.

Известно, что еще в 2017 году прорабатывалась возможность строительства подводного тоннеля, даже был заключен контракт на подготовку технико-экономического обоснования. Однако в итоге предпочтение отдали почему-то строительству моста длиной более 900 м. В результате строительство моста через бухту, который должен соединить Южную и Северную стороны Севастополя, решили отложить на неопределенный период, несмотря на то, что в 2019 году он прошел технологический и ценовой аудит Главгосэкспертизы РФ.

Пресс-служба правительства Севастополя /

«В предыдущих генпланах города (в том числе 2005 года) никакого моста в этом месте нет. То, что были выполнены изыскания, при этом исказили рокаду и вывели ее на улицу Брестскую и дальше — на военный госпиталь, чтобы через бухту проложить мост, — это достаточно сомнительное мероприятие. Дело в том, что у нас строится прекрасная трасса «Таврида», которая проходит буквально в трех километрах от Брестской улицы. Транспортные потоки, конечно, пойдут по «Тавриде», абсолютно незачем заводить эти потоки через Северную сторону в город. Для чего это делать, если можно объехать, преодолев пять километров, и исключить заезд большегрузного транспорта в город? Другой вопрос, который уже действительно давно назрел, — через бухту требуется пассажирский переход», — подчеркнул Лившиц.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Однако пассажирский переход и транспортный — это две большие разницы, продолжил эксперт. По его словам, если это будет подземный (подводный) переход-метро, то это уже совсем другие деньги, поэтому необходимо еще раз все хорошо обдумать, собрать специалистов, посчитать, чтобы понять, нужен ли транспортный переход через Севастопольскую бухту в том виде, в котором его сегодня предлагают.

Вместе с тем Александр Лившиц добавил, что не нужно бояться 15-метровых илов, залегающих на дне бухты, поскольку сегодняшние технологии позволяют легко «пройти» стволом на отметке даже минус 50 м от уровня моря, и это средние глубины. Почетный строитель России уверен, что даже однопутный челнок решит вопрос для населения Северной стороны на ближайшие 50 лет. Что касается идеи транспортного перехода, то он полностью против этого проекта, просто надо все посчитать и продумать.

Напомним, ФАН сообщал, что ситуация вокруг строительства Юго-восточного обхода Симферополя в Крыму до сих пор вызывает много вопросов. Крымчане готовятся идти в суд ради отмены строительства трассы вдоль Аянского водохранилища.