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В Крыму расследуют насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Происшествия
В Крыму расследуют насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым  / 

В Симферопольском районе произошел серьезный инцидент: в больницу с диагнозом «острый менингит» попала 10-летняя девочка. Однако спустя непродолжительное время она скончалась. Когда врач детской инфекционной больницы осмотрел тело ребенка уже на вскрытии, оказалось на нем были обнаружены травмы насильственного сексуального характера.

Тогда медик обратился в полицию. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, пока экспертиза еще не установила причину смерти и в карточке причиной смерти указан предполагаемый менингит. 

Подозреваемым на данный момент является мужчина ― друг матери, который часто приходил в гости к семье. На данный момент в отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он задержан.

Ранее ФАН сообщал, что двое молодых парней решили убить школьницу, к которой у них возникла острая личная неприязнь. Инцидент случился в Бахчисарайском районе. Девочка, к счастью, осталась жива.

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