Блогер показал на видео, какое сейчас заполнение у Бельбекского водозабора в Крыму

Крымский блогер Игорь Корсаков рассказал о ситуации с наполняемостью Бельбекского водозабора, а также показал, как сейчас выглядит река Бельбек — в том числе в районе поселка Любимовка, где река втекает в Черное море.

Практически на всей территории Крымского полуостров уже несколько дней подряд выпадают осадки как в виде снега, так и дождя. Это приводит к наполнению рек и каналов, которые питают своим ресурсом водохранилища. Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает пресной водой Севастополь и его окрестности, сейчас заполнено практически на все 100%.

По последним данным специалистов, Чернореченское водохранилище за январь наполнилось больше всего среди других крымских водоемов — на 13,4 млн кубометров, следующее идет Белогорское водохранилище с 6,5 млн кубометров. Город-герой и его окрестности зимой ежесуточно потребляют порядка 130 тыс. кубометров, в летний период — 170 тыс. кубометров, передает ФАН.

Pr Scr YouTube / Игорь Корсаков

По словам блогера, на момент съемок температура воздуха на улице составляла около 4 градусов тепла по Цельсию, то есть уже сейчас началось частичное таяние снега, накопленного за зиму в горах. Игорь Корсаков также отметил, что вода в реке Бельбек ярко коричневого цвета, это говорит о стремительном поднятии уровня воды в реке, а также вымывании грунта, который тащится по течению реки, окрашивая ее в такой цвет.

Вместе с тем блогер обратил внимание, что русло реки Бельбек сильно разлилось в районе поселка Любимовка. Из-за этого были затоплены деревья, что еще раз говорит о большом потоке воды, который идет с гор из-за таяния снега и постоянных дождей.

Prt Scr YouTube / Игорь Корсаков

При этом Корсаков добавил, что вода в самом бассейне водозабора очень чистая, задвижка закрыта и вода с реки сейчас не попадает в ковш. Это и не нужно, поскольку вода очень грязная. Хотя при крайней необходимости она может отстояться, однако в таком случае на дне бассейна будет образовываться слой песка, ила и других отложений, а очистить все это — не самая простая задача, поскольку общая площадь бассейна водозабора составляет порядка 33 тыс. квадратных метров.

«Рано или поздно это придется делать, то есть спускать всю воду и вычищать из бассейна все эти иловые отложения, которые там успели собраться. Сейчас в водозаборе уже появилась рыба, пока это мелкие косяки. Как они туда попали — сами или их туда запустили — не знаю, но факт остается фактом. Само течение реки очень быстрое», — описывает ситуацию блогер.

Судя по видео, бассейн водозабора сейчас полностью наполнен водой, его проектный объем — 150 тысяч кубометров, при этом он может подавать 50 тысяч кубометров пресной воды.

«В конце года закончили ремонтировать Днепровский водовод, поэтому ничего не мешает сейчас его включать в работу по водоснабжению Севастополя. Хотя воды сейчас очень много и уже необходимо освобождать место в Чернореченском водохранилище, поэтому город-герой питают водой сейчас оттуда, а не из водозабора», — сказал Игорь Корсаков.

Вместе с тем он добавил, что по дороге увидел, как в Бельбекской долине, в ее низине, были нарезаны участки под индивидуальное жилое строительство. Он отметил, что этот участок периодически затапливает, причем очень сильно, поэтому покупать там землю и строиться — рискованное дело.

Напомним, ФАН сообщал, что под Севастополем выставили на продажу 72 га земель вместе с двумя озерами. Стоимость всех объектов, расположенных на территории, оценивается в 275 млн рублей.