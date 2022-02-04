Переносы сроков, увеличение трат и уголовные дела: в Евпатории 4 года ждут новую набережную

Переносы сроков, смена подрядчиков, скандалы, увеличение трат и уголовные дела ― все это уже четыре года сопровождает реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории. Никто не знает, когда она точно завершится. ФАН разобрался в этой многолетней истории.
На днях глава Евпатории Роман Тихончук покинул пост по собственному желанию. Некоторые эксперты связывают это с тем, что он так и не смог выполнить взятые на себя обязательства, одно из них ― это реконструкция городской набережной, которая началась еще при Андрее Филонове (отбывающий срок за превышение полномочий экс-мэр).
Что обещали построить
Работы здесь начали еще в 2018 году и обещали завершить в 2019-м. Их стоимость по первому проекту оценивалась в 700 миллионов.
Проект реконструкции набережной предполагал строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и создание искусственных рифов на глубине 3,5–4 метра, которые должны были удерживать пляжи, длина каждого составляет порядка 80 метров.
Дело в том, что уже на 2018 год более 70% плит на набережной находились в разрушенном состоянии, поэтому их окончательно собирались демонтировать. Там же, где конструкции были в удовлетворительном состоянии, обещали увеличить высоту парапета до проектных отметок. Новое покрытие планировалось выполнить из специального гидротехнического бетона. Также готовились провести очистку дна у побережья.
Что касается прогулочной части набережной, то здесь озвучивалась идея создания променадной зоны в один уровень из специальных террасных плит из гранита или агломерата с исполнением определенного узора.
Кроме того, планировалось благоустройство и озеленение территории в сквере им. Караева, создание сухого фонтана и оформление автоматического полива зеленых насаждений. Также должны были установить скамейки, урны и 50 уличных фонарей, еще более 80 ― на набережной.
Срыв сроков, уголовные дела и пропавшие миллионы
Запланированные работы в Евпатории должны были завершить в июне 2019 года, однако сначала проект затянулся до декабря, а позже выяснилось, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, поэтому с ним расторгли договор. За время, пока рабочие там находились, ничего на набережной особо не изменилось.
При этом в январе 2020 года Росказначейство выявило нецелевое использование более 200 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию объекта по ФЦП. Курировавший в тот момент выполнение программы вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что контракт с подрядчиком, который «работал» на бумаге и впустую тратил бюджетные деньги, расторгнут, государству снова придется выделять средства из бюджета на проектирование и реконструкцию объекта. Работы заморозили.
Из-за всех уголовных дел, замораживаний и поисков подрядчиков сроки окончания работ переносили каждые несколько месяцев и называли новые.
В мае 2021 года стало известно, что стоимость реконструкции набережной Евпатории увеличилась до миллиарда рублей. Рост работ почти на 400 млн рублей объяснили внесением изменений в проект, а также увеличением сметной стоимости по сравнению с 2018-м.
Тогда стало известно, что в отношении прошлого подрядчика возбуждено уголовное дело, а украденные 200 млн рублей изыскали.
В июле того же года объект посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин и заявил, что нынешнее состояние набережной оставляет желать лучшего.
«Вроде как 5 августа выйдут из экспертизы и к следующему сезону (в 2022 году. — Прим. ФАН) закончат. Я сам недоволен. Такая красивая эта набережная, а в прошлом году была в запустении, и сейчас опять проблемы», — заявил Марат Хуснуллин.
В сентябре 2021 года работы на набережной снова не начались.
Будущее набережной
Согласно последним поручениям главы Крыма, строительно-монтажные работы на набережной им. Терешковой в Евпатории должны быть возобновлены до 1 апреля 2022 года.
«При выборе подрядчика необходимо обратить внимание на возможность выполнения им большого объема работ в максимально короткие сроки», — сообщал глава РК Сергей Аксенов.
По последним данным, после перерасчета сметы (с учетом роста стоимости стройматериалов) реконструкция набережной подорожала до 1,7 млрд рублей.
«Когда-то очень давно, еще в 2018 году, тогдашний мэр Филонов предлагал, и жители это поддержали, закрыть доступ на набережную до лета 2019 года, чтобы завершить все работы. Большинство жителей города в тот момент в целом поддержали идею, никто не думал, что сроки настолько серьезно сдвинутся. Если честно, я просто в шоке от такого беспредела. Обещанного три года ждут, а евпаторийцы — уже четыре!» — сказала ФАН жительница города Елена Макарова.
«Уже очень устали от ожидания, от заборов и всей этой реконструкции. Злюсь оттого, что не могут четко поставить сроки, проследить за работами, чтобы не менять по несколько раз подрядчиков и не терять деньги, которые ушли кому-то в карман. Просто безобразие. Если не закончат до конца этого года, то это будет настоящий скандал», — заявил местный пенсионер Валерий Зубенко.
Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе подрядчики с прошлого года не могут закончить работы на площади Ленина, где они должны были провести благоустройство территории. Этот проект также сопровождали инциденты с переносом сроков и сменой подрядчиков.