Переносы сроков, увеличение трат и уголовные дела: в Евпатории 4 года ждут новую набережную

Переносы сроков, смена подрядчиков, скандалы, увеличение трат и уголовные дела ― все это уже четыре года сопровождает реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории. Никто не знает, когда она точно завершится. ФАН разобрался в этой многолетней истории.

На днях глава Евпатории Роман Тихончук покинул пост по собственному желанию. Некоторые эксперты связывают это с тем, что он так и не смог выполнить взятые на себя обязательства, одно из них ― это реконструкция городской набережной, которая началась еще при Андрее Филонове (отбывающий срок за превышение полномочий экс-мэр).

Что обещали построить

Работы здесь начали еще в 2018 году и обещали завершить в 2019-м. Их стоимость по первому проекту оценивалась в 700 миллионов.

Проект реконструкции набережной предполагал строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и создание искусственных рифов на глубине 3,5–4 метра, которые должны были удерживать пляжи, длина каждого составляет порядка 80 метров.

Дело в том, что уже на 2018 год более 70% плит на набережной находились в разрушенном состоянии, поэтому их окончательно собирались демонтировать. Там же, где конструкции были в удовлетворительном состоянии, обещали увеличить высоту парапета до проектных отметок. Новое покрытие планировалось выполнить из специального гидротехнического бетона. Также готовились провести очистку дна у побережья.

Пресс-служба администрации Евпатории /

Что касается прогулочной части набережной, то здесь озвучивалась идея создания променадной зоны в один уровень из специальных террасных плит из гранита или агломерата с исполнением определенного узора.

Кроме того, планировалось благоустройство и озеленение территории в сквере им. Караева, создание сухого фонтана и оформление автоматического полива зеленых насаждений. Также должны были установить скамейки, урны и 50 уличных фонарей, еще более 80 ― на набережной.

Срыв сроков, уголовные дела и пропавшие миллионы

Запланированные работы в Евпатории должны были завершить в июне 2019 года, однако сначала проект затянулся до декабря, а позже выяснилось, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, поэтому с ним расторгли договор. За время, пока рабочие там находились, ничего на набережной особо не изменилось.

При этом в январе 2020 года Росказначейство выявило нецелевое использование более 200 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию объекта по ФЦП. Курировавший в тот момент выполнение программы вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что контракт с подрядчиком, который «работал» на бумаге и впустую тратил бюджетные деньги, расторгнут, государству снова придется выделять средства из бюджета на проектирование и реконструкцию объекта. Работы заморозили.

Пресс-служба администрации Евпатории /

Уголовным делом закончилась работа на объекте для инженера государственного учреждения «Инвестстрой РК», который подписывал акты приема работ на недостроенной набережной. Ответственный за строительный контроль не проверил качество выполнения работ, но беспроблемно подписал документы об их исполнении. Своими действиями инженер причинил ущерб властям на сумму более 110 миллионов рублей. Кроме этого, в результате действий служащего были сорваны сроки строительства набережной.

Из-за всех уголовных дел, замораживаний и поисков подрядчиков сроки окончания работ переносили каждые несколько месяцев и называли новые.

В мае 2021 года стало известно, что стоимость реконструкции набережной Евпатории увеличилась до миллиарда рублей. Рост работ почти на 400 млн рублей объяснили внесением изменений в проект, а также увеличением сметной стоимости по сравнению с 2018-м.

Тогда стало известно, что в отношении прошлого подрядчика возбуждено уголовное дело, а украденные 200 млн рублей изыскали.

Пресс-служба администрации Евпатории /

В июле того же года объект посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин и заявил, что нынешнее состояние набережной оставляет желать лучшего.

«Вроде как 5 августа выйдут из экспертизы и к следующему сезону (в 2022 году. — Прим. ФАН) закончат. Я сам недоволен. Такая красивая эта набережная, а в прошлом году была в запустении, и сейчас опять проблемы», — заявил Марат Хуснуллин.

В сентябре 2021 года работы на набережной снова не начались.

Будущее набережной

Согласно последним поручениям главы Крыма, строительно-монтажные работы на набережной им. Терешковой в Евпатории должны быть возобновлены до 1 апреля 2022 года.

«При выборе подрядчика необходимо обратить внимание на возможность выполнения им большого объема работ в максимально короткие сроки», — сообщал глава РК Сергей Аксенов.

Пресс-служба администрации Евпатории /

По последним данным, после перерасчета сметы (с учетом роста стоимости стройматериалов) реконструкция набережной подорожала до 1,7 млрд рублей.

«Когда-то очень давно, еще в 2018 году, тогдашний мэр Филонов предлагал, и жители это поддержали, закрыть доступ на набережную до лета 2019 года, чтобы завершить все работы. Большинство жителей города в тот момент в целом поддержали идею, никто не думал, что сроки настолько серьезно сдвинутся. Если честно, я просто в шоке от такого беспредела. Обещанного три года ждут, а евпаторийцы — уже четыре!» — сказала ФАН жительница города Елена Макарова.

«Уже очень устали от ожидания, от заборов и всей этой реконструкции. Злюсь оттого, что не могут четко поставить сроки, проследить за работами, чтобы не менять по несколько раз подрядчиков и не терять деньги, которые ушли кому-то в карман. Просто безобразие. Если не закончат до конца этого года, то это будет настоящий скандал», — заявил местный пенсионер Валерий Зубенко.

Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе подрядчики с прошлого года не могут закончить работы на площади Ленина, где они должны были провести благоустройство территории. Этот проект также сопровождали инциденты с переносом сроков и сменой подрядчиков.