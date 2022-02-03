Крымчане готовятся идти в суд ради отмены строительства трассы вдоль Аянского водохранилища

Ситуация вокруг строительства юго-восточного обхода Симферополя в Крыму до сих пор вызывает много вопросов.
С одной стороны, руководство полуострова приняло решение, что новая дорога от села Донское (не доезжая 20 километров до Симферополя) до Перевального (в сторону Алушты) будет проходить вдоль Аянского водохранилища.
С другой стороны, местные жители, переживая за судьбу водоема и свои дома, намерены все же добиться принятия другого проекта строительства части трассы. Ранее озвучивался проект, согласно которому дорогу в этом районе можно было пустить вдоль местного полигона.
Напомним, данная трасса позволит водителям не заезжать в Симферополь при необходимости съехать с «Тавриды» в сторону ЮБК. Планируется, что протяженность трассы составит 25,2 километра. При этом Главгосэкспертиза России уже одобрила проект первого этапа строительства юго-восточного обхода Симферополя: дорога в 15,8 километра пройдет от Донского до границы с селом Заречное.
«На первом этапе строительства четырехполосной автодороги категории IB планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, а также установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций», — пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
В комментарии ФАН активист и председатель ТОС «Заречное» Евгений Крылов сообщил, что местные жители не собираются мириться с тем, что трасса пройдет по проекту, который долгое время якобы не поддерживали все местные министерства, но все же утвердили его.
«Мы не сидим на месте, не сдаемся. Мы сейчас подписываем иск в суд, много жителей подпишутся. Планируем требовать отмены этого решения (строительства дороги вдоль водохранилища. ― Прим. ФАН). В скором времени планируем записывать и видеообращение. Сейчас недалеко от дамбы Аянского водохранилища работает огромный экскаватор, который раскопал землю, делаются замеры и заливаются пояса», ― говорит Евгений Крылов.
При этом, по его словам, инстанции, с которыми они контактируют, прислали им документы, касающиеся вопроса изъятия имущества, и в них до сих пор не уточняется, как именно пройдет трассировка, поэтому нет точной цифры, сколько именно домов и участков попадут под изъятие.
Также, говорит он, людей огорчает то, что чиновники, которые обещали им помочь, не оправдали их доверия.
«Мы думали, что последняя инстанция, которая принимает решения по этому поводу, — это глава Добровского поселения. Он обещал нам, что если будет принят первый вариант прохождения трассы (вдоль водохранилища. ― Прим. ФАН), то он подаст в отставку, потому что людям не сможет смотреть в глаза», ― вспоминает слава главы сельского поселения Евгений Крылов.
Но чиновник, подчеркивает активист, хоть и изменил свое решение, пост решил не покидать.
Ранее ФАН рассказывал, что проектированием трассы занялась компания «ВАД», которая также определена подрядчиком выполнения подготовительных работ. Эта же компания строила трассу «Таврида» и еще несколько в Крыму. Ввести трассу в эксплуатацию планируют до 2024 года. Стоимость проекта оценивают в 32 миллиарда рублей.