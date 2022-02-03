Крымчане готовятся идти в суд ради отмены строительства трассы вдоль Аянского водохранилища



Ситуация вокруг строительства юго-восточного обхода Симферополя в Крыму до сих пор вызывает много вопросов.

С одной стороны, руководство полуострова приняло решение, что новая дорога от села Донское (не доезжая 20 километров до Симферополя) до Перевального (в сторону Алушты) будет проходить вдоль Аянского водохранилища.

С другой стороны, местные жители, переживая за судьбу водоема и свои дома, намерены все же добиться принятия другого проекта строительства части трассы. Ранее озвучивался проект, согласно которому дорогу в этом районе можно было пустить вдоль местного полигона.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, данная трасса позволит водителям не заезжать в Симферополь при необходимости съехать с «Тавриды» в сторону ЮБК. Планируется, что протяженность трассы составит 25,2 километра. При этом Главгосэкспертиза России уже одобрила проект первого этапа строительства юго-восточного обхода Симферополя: дорога в 15,8 километра пройдет от Донского до границы с селом Заречное.

«На первом этапе строительства четырехполосной автодороги категории IB планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, а также установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций», — пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В комментарии ФАН активист и председатель ТОС «Заречное» Евгений Крылов сообщил, что местные жители не собираются мириться с тем, что трасса пройдет по проекту, который долгое время якобы не поддерживали все местные министерства, но все же утвердили его.

«Мы не сидим на месте, не сдаемся. Мы сейчас подписываем иск в суд, много жителей подпишутся. Планируем требовать отмены этого решения (строительства дороги вдоль водохранилища. ― Прим. ФАН). В скором времени планируем записывать и видеообращение. Сейчас недалеко от дамбы Аянского водохранилища работает огромный экскаватор, который раскопал землю, делаются замеры и заливаются пояса», ― говорит Евгений Крылов.

При этом, по его словам, инстанции, с которыми они контактируют, прислали им документы, касающиеся вопроса изъятия имущества, и в них до сих пор не уточняется, как именно пройдет трассировка, поэтому нет точной цифры, сколько именно домов и участков попадут под изъятие.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также, говорит он, людей огорчает то, что чиновники, которые обещали им помочь, не оправдали их доверия.

«Мы думали, что последняя инстанция, которая принимает решения по этому поводу, — это глава Добровского поселения. Он обещал нам, что если будет принят первый вариант прохождения трассы (вдоль водохранилища. ― Прим. ФАН), то он подаст в отставку, потому что людям не сможет смотреть в глаза», ― вспоминает слава главы сельского поселения Евгений Крылов.

Но чиновник, подчеркивает активист, хоть и изменил свое решение, пост решил не покидать.

Ранее ФАН рассказывал, что проектированием трассы занялась компания «ВАД», которая также определена подрядчиком выполнения подготовительных работ. Эта же компания строила трассу «Таврида» и еще несколько в Крыму. Ввести трассу в эксплуатацию планируют до 2024 года. Стоимость проекта оценивают в 32 миллиарда рублей.