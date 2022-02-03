Застройщики настойчиво пытаются превратить старинную усадьбу в Ялте в апарт-отель

В Ялте местные жители продолжают борьбу за сохранение культурно-исторического наследия города. Судьба уникальной усадьбы барона Меллер-Закомельского на улице Чехова опять оказалась под угрозой. ФАН узнавал подробности.

Многолетняя борьба за усадьбу

В прошлом году жители города привлекли внимание общественности и администрации города к будущему усадьбы: в феврале 2021 руководство бывшего санатория «Киев», которое находилось в здании усадьбы, попросило всех арендаторов пройти «на выход», объяснив это тем, что здание будет снесено ради застройки. Однако тогда общими силами объект удалось сохранить. Но, как выяснилось, ненадолго. В этом году случилось то же самое — арендаторам снова сообщили о выселении.

«И вот дежавю... Арендаторов помещений в бывших корпусах санатория «Киев» снова «попросили» на выход», — написала ялтинка Екатерина Петухова в группе «История Ялты (старая Ялта)».

Однако самое печальное здесь оказалось то, что еще в 2010 годах дом Меллер-Закомельских исключили из реестра культурного наследия Крыма. Получается, никакой защиты от варварского сноса и застройки у него не было все эти годы.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В прошлом году чиновники отреагировали на проблему и бывшая министр культуры (находящаяся сегодня под стражей) Арина Новосельская пообещала, что будет проведена государственная историко-культурная экспертиза по включению этой усадьбы в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Судя по данным реестра, этого все еще не произошло. Сейчас дом обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

Причем осенью 2020 года в Ялте отклонили проект реконструкции санатория «Киев» под апарт-отель. Тогда причиной отказа назвали несоответствие облику исторического центра города. В ответе администрации города говорилось, что «реализация проекта противоречит общей градостроительной концепции Ялты»

Спасут в 2022 году?

И вот недавно арендаторов снова попросили покинуть помещение до 1 февраля. Ялтинцы снова забили тревогу, обратились в администрацию города, к главе курортной столицы Янине Павленко и к начальнику департамента по государственной охране культурного наследия Крыма Андрею Ростенко, который возглавлял Ялту в 2014–2017 годах.

Под постом о будущем усадьбы развернулось масштабное обсуждение темы. Местные жители боятся, что владельцы не оставят своих попыток превратить усадьбу в отель. В комментариях сообщалось, что Департамент государственной охраны культурного наследия минкультуры Крыма в адрес администрации Ялты направил предостережение о недопустимости строительных работ на Чехова, 26. В ближайшее время на место выедет комиссия министерства культуры.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тем временем администрация Ялты сообщила, что «данная информация передана департаменту муниципального контроля для проведения проверки». Кроме того, о желании разобраться с ситуацией, написал и Андрей Ростенко, пообещав приехать сюда 5 февраля, и предложил ялтинцам прийти на встречу.

«С целью разъяснения позиции министерства культуры по данному вопросу и проводимой работы, приглашаю вас или готов приехать сам к вам на встречу! В случае вашего согласия готов сообщить время и место или жду аналогичной информации от от вас. При встрече готов также ответить на любые другие интересующие вопросы. Возможно, вас заинтересует более достоверная и объективная информация, чем та, которую вы размещаете в своих комментариях!» — написал Андрей Ростенко.

Ранее, комментируя ситуацию со статусом дома, Ростенко сообщал, что имеющийся у него сегодня статус выявленного объекта культурного наследия не предполагает никаких радикальных вмешательств в архитектурный облик здания. Усадьба охраняется законом так же, как и объект, находящийся в государственном реестре. Он пообещал, что в реестр объект будет внесен уже очень скоро.

Усадьба барона Меллер-Закомельского появилась в Ялте 70-е годы XIX века, имение считалось одним из самых красивых и престижных зданий Ялты. После революции особняк попал под национализацию, какое-то время был пансионатом «Ницца», а во времена СССР тут располагался один из корпусов санатория «Киев». Когда санаторий закрылся, помещения стали сдавать аренду под различные офисы.

В 2001 году по решению комитета по охране культурного наследия Крыма бывшая усадьба была поставлена на государственный учет, но уже через десять лет оттуда исчезла. Сейчас находится в частных руках.

Ранее ФАН сообщал, что генеральный директор телеканала «СПАС», сопредседатель попечительского совета Косьмо-Дамиановского монастыря Борис Корчевников призвал в социальных сетях помочь монастырю по-настоящему возродиться, построив новый храм на фундаменте старого, разрушенного в годы Великой Отечественной войны.