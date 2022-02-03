Пострадавшая при наезде легковушки женщина скончалась в Севастополе

Рано утром 3 февраля в Севастополе произошло ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе мужчина за рулем автомобиля «Рено» наехал на пожилую женщину.
«Женщина переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в городскую больницу», ― сообщила ФАН замруководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.
Правоохранителям предстоит выяснить, почему водитель внедорожника 1995 года рождения не стал пропускать пожилую женщину на пешеходном переходе, хотя он освещен. Позже ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, что женщина не выжила.
Ранее ФАН публиковал видео с места ДТП в Севастополе, где Toyota после столкновения с легковушкой протаранила ограждение и перевернулась на бок. Произошла авария днем 2 февраля.