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Пострадавшая при наезде легковушки женщина скончалась в Севастополе
Происшествия
Пострадавшая при наезде легковушки женщина скончалась в Севастополе
Пресс-служба МВД по Севастополю  / 

Рано утром 3 февраля в Севастополе произошло ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе мужчина за рулем автомобиля «Рено» наехал на пожилую женщину.

«Женщина переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в городскую больницу», ― сообщила ФАН замруководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Пострадавшая при наезде легковушки пешеход скончалась в Севастополе
Пресс-служба МВД по Севастополю /

Правоохранителям предстоит выяснить, почему водитель внедорожника 1995 года рождения не стал пропускать пожилую женщину на пешеходном переходе, хотя он освещен. Позже ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, что женщина не выжила.

Ранее ФАН публиковал видео с места ДТП в Севастополе, где Toyota после столкновения с легковушкой протаранила ограждение и перевернулась на бок. Произошла авария днем 2 февраля.

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