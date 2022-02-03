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Крымчан напугало «световое шоу» на трассе Симферополь ― Ялта
Общество
Крымчан напугало «световое шоу» на трассе Симферополь ― Ялта
Pr Scr youtube.com  / 


Накануне водители на трассе Симферополь ― Ялта в районе Ангарского перевала наблюдали непонятное «световое шоу»: на троллейбусных конструкциях что-то искрило, а потом загорелось, и часть элемента, сгорев, осыпалась.

«Провода коротнуло? Выглядит эпично, конечно», — написала Ася Рябкова-Михайлова.

«Нет никакого обрыва, коротнуло дельту между контактной сети», — указал Антон Фролов.

«Китайские дельты горят! Это перемычки между проводами, должны изолировать», — высказался Николай Васильев.

И большая часть авторов комментариев оказалась права. Как удалось выяснить ФАН, накануне днем было изолированное отключение на Ангарском перевале, так как перегорела дельта ― соединительная (переходная) конструкция, по которой троллейбус переходит с одних проводов на другие.

Это не опасная ситуация ― при малейшем нарушении питания на контактной сети подстанция сразу выходит на защиту, точка выключается. Если ничего далее не происходит, она снова включается. Диспетчер потом выясняет причину произошедшего, и на место либо едет ремонтная бригада, либо принимаются еще какие-то меры.

Для троллейбуса или водителя ситуация также не опасна. Подача электроэнергии останавливается в течение полсекунды в случае неполадки, поэтому там все становится обесточенным.

Ранее ФАН рассказывал, что под Севастополем выставили на продажу 72 гектара земель вместе с двумя озерами. Продажа двух водных объектов очень возмутила жителей Крыма.

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