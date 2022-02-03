Борис Корчевников призвал спасти Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Крыму

Помощник, секретарь наместника архимандрита Илариона Игорь Гончаренко рассказал в комментарии ФАН о проблемах, с которыми сегодня сталкивается Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Крыму. Также он объяснил, какие строительные материалы сейчас необходимы обители.

Ранее генеральный директор телеканала «СПАС», сопредседатель попечительского совета Косьмо-Дамиановского монастыря Борис Корчевников призвал в социальных сетях помочь монастырю по-настоящему возродиться, построив новый храм на фундаменте старого, разрушенного в годы Великой Отечественной войны.

«Удивительный, спрятанный в горах монастырь святых целителей Косьмы и Дамиана в Крыму — недалеко от Алушты. Трудно понимаю, как тут живут. Все было разрушено, храм и теперь ютится в избушке. Но всегда здесь почему-то счастлив. Все может возродиться, уже есть и проект будущего храма — на фундаменте прежнего, разрушенного. Нет только денег. Давайте попробуем. Кто сколько сможет», — заявил Корчевников.

По словам Игоря Гончаренко, главная проблема заключается в том, что многие паломники не могут посетить монастырь из-за дороговизны и сложности проезда к нему, поскольку он находится в горах, на территории заповедной зоны.

«Мы пишем письма и главе Крыма Сергею Аксенову, и в Управление делами президента о том, что нужно сделать хотя бы какие-то льготные проезды православным во время литургии, службы. Тогда и людей смогло бы больше нас посещать, и монастырь бы развивался. Чтобы к нам можно было приехать, сейчас есть два варианта. Первый, о котором почти никто не знает, — это приехать на подворье нашего монастыря в Партените, где мы можем выдать людям письмо половника, с которым они могут проехать, оплатив 250 рублей. Второй вариант — дорогой. Для этого нужно приехать в офис Крымского природного заповедника в Алуште, где можно оформить все документы на проезд и оплатить проезд — 900 рублей с человека и 1400 за одну машину. Вот представьте, четыре человека едут в машине, получается, им надо заплатить 5000, чтобы проехать по территории монастыря. Естественно, мы боремся с этой проблемой всеми возможными силами, причем вся эта ситуация уже продолжается много лет, поэтому, конечно, хочется, чтобы общественность обратила внимание на эту проблему и помогла в ее разрешении», — сказал собеседник издания.

instagram.com / @monastyrkosmiidamiana

По его словам, сам монастырь находится на территории заповедника Управления делами президента, то есть на этот вопрос может повлиять специальный представитель Управляющего делами президента РФ в Республике Крым и городе Севастополе.

«В целом мы уже собрали всю юридическую информацию, поэтому ему практически одной подписью можно решить нашу проблему. Он может сказать, условно, ежедневно пропускайте 100 православных человек или по письму монастыря бесплатно, или каждую субботу и воскресенье с 8 до 10 утра — на литургию должны проезжать бесплатно. Ему надо, по сути, поставить одну подпись и согласовать механизм дорожной карты, безопасности людей и другое. Из-за всей этой ситуации, естественно, монастырь не может развиваться, поскольку не хватает финансовой составляющей. У нас очень ограничена ситуация с электроэнергией, что тоже зависит от руководства заповедника, и мы никак не можем у них выпросить мощности, чтобы нам дать их в монастырь — когда мы включаем два электрочайника, то у нас просто отключается электроэнергия. При этом есть старая линия электропередач, которую нужно отремонтировать. Нам сказали, что это очень простая вещь, якобы нужно, чтобы «Крымэнерго» подало нам больше мощности, а заповедник дал нам на это разрешение. Тут тоже написано множество писем, ведутся диалоги, но все это стоит, хотя есть распоряжение главы Крыма Аксенова, что нужно снять все ограничения и обременения в этом плане. Но пока нам неохотно идут навстречу в этих случаях. Из-за этого летом в монастыре приходится использовать генераторы, ежемесячно расходуя только на топливо для них порядка 100 тысяч рублей», — заявил Игорь Гончаренко.

instagram.com / @monastyrkosmiidamiana

Еще один нюанс, добавил секретарь наместника, сейчас нет основного храма — есть только временный. При этом, как и говорил Борис Корчевников, у представителей монастыря есть проект, пройдены все экспертизы и изыскания, найден исторический фундамент, который остался от старого храма, то есть нужно его только построить, стоимость — 30 млн рублей.

«Это наши планы, мечты. Также в монастыре у нас не достроена гостиница, нуждаемся в строительных материалах: цемент, бетон, щебень, лакокрасочные обои, инструменты. То есть монастырь во многом нуждается, в том числе в финансах — у нас уже есть задолженности по коммунальным платежам, потому что из-за пандемии приходит очень мало людей. У нас есть небольшие, но хорошие благодетели. Завтра нам пообещали, что привезут в подарок микроавтобус, чему мы будем очень рады. Мы уже давно говорим о том, что нам нужен микроавтобус, поскольку все подворье находится в Партените, а сам монастырь — в горах. Это первая радостная новость для нас, вы не представляете, как тут тяжело без транспорта. Самое главное, если нам сделают бесплатный проезд для паломников, то и монастырь будет развиваться намного лучше и быстрее. Борис Корчевников помогает нам информационно, конечно, благодаря его действиям, канала «СПАС», к нам едут паломники, то есть худо-бедно мы развиваемся, не стоим на месте. Конечно, хочется построить храм, чтобы восстановить историческую справедливость. При том есть много программ, проектов, в том числе культурного наследия. Мы везде обращаемся, пытаемся, чтобы нам помогли, но пока безрезультатно», — отметил Гончаренко.

При этом он добавил, что из-за пандемии сейчас страдает не только Косьмо-Дамиановский монастырь, но и все крымские, потому что из-за пандемии люди стали реже ходить в храмы. По его словам, монастырь находится в потрясающем и духовном месте, с ним связана история царской семьи, поэтому очень важно, чтобы его посещало как можно больше людей, а для этого им нужен нормальный и недорогой проезд к храму.

Напомним, ранее ФАН показывал, как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей. Отметим, что она находится в Крыму и не работает уже более 15 лет.