Под Севастополем выставили на продажу 72 гектара земель вместе с двумя озерами 



На популярном сайте объявлений Avito несколько дней назад на продажу выставили участок в 72 гектара в Байдарской долине под Севастополем. Однако один из пунктов вызвал большое удивление у многих крымчан, увидевших его. ФАН узнавал подробности.

В объявлении говорится, что продается действующая турбаза с сельхозугодьями, где есть фруктовые деревья, теплицы, установлены системы орошения, создан фермерский комплекс зданий (птичник, бойня, холодильник и прочее). Кроме того, имеются и различная сельхозтехника, мини-отель, дом, беседки для отдыхающих и даже веревочный парк и троллей.

И в этом объявлении, возможно, не было бы ничего удивительного, если бы не вот эта часть объявления:

«Госакт о праве собственности на два озера с прилегающими землями (обслуживание гидротехнических сооружений) общей площадью 14 га».

Стоимость всех объектов оценивается 275 млн рублей. Продавцом выступает группа компаний «Парангон».

Судя по рекламам в поисковике, здесь располагается база отдыха, где все услуги (жилье в домах, мангал, беседки, в том числе и рыбалка на озере) являются платными.

Pr Scr avito.ru /

В связи с данным объявлением возникает довольно логичный вопрос — а можно ли продавать озера? С Севприроднадзором ФАН не удалось связаться, однако, как отметили в минэкологии Крыма, в этом вопросе нет однозначного ответа.

«Если водный объект является копанью, то есть он создан искусственно на участке, который в собственности лица, то лицо может его продавать. Если это водный объект, созданный в русле реки, то это федеральный объект, и его нельзя продавать. Нужно разбирать каждый конкретный случай», — пояснили в ведомстве.

Как подчеркнул крымский адвокат Марк Мина в комментарии ФАН, обычно, когда такое происходит, люди обосновывают свободную продажу тем, что озер не было, что официально это не озеро, а в землю, где, допустим, просто выкопали яму, попала вода, и образовался водоем. Поэтому в данной ситуации единственно верным решением для покупателей или контролирующих структур, которые занимаются подобными вопросом, это проверить все документы.

Отметим, что в компании РГК «Парангон», от имени которой продаются объекты, заявили, что об объявлении им ничего не известно, и пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее ФАН показывал, как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей. Знаменитую лечебницу, чья история начинается еще в XIX веке, закрыли при Украине, и после этого она пришла в запустение.