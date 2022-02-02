Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма

Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал в комментарии ФАН, зачем и против кого на Украине решили создать следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма. Также он объяснил, что в целом жители Республики Крым думают о событиях 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией.

Верховная рада Украины приняла решение создать временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма для государства. Комиссия будет заниматься проверкой информации о фактах содействия должностных лиц, а также различных предприятий и организаций во время так называемой временной «оккупации» полуострова в 2013–2014 годах. Через год следственная комиссия озвучит свой отчет в Верховной раде.

«Прежде всего эти действия направлены против нынешних противников президента Украины Владимира Зеленского и его команды, то есть тех, кто тогда стоял у власти после государственного переворота: Петр Порошенко, Александр Турчинов и другие деятели того периода. Комиссия — это стремление убрать их из украинской политики, обвинив в том, что они не удержали Крым и другое. То есть это чисто внутриполитическая борьба, о внешних последствиях они совершенно не думают. То, что Зеленский активно применяет такие инструменты, — это очевидный факт. При этом внешняя ситуация вокруг Украины меняется достаточно серьезно, поэтому очень даже может быть, что эта тема будет не самой главной в украинской политике достаточно скоро. Я имею в виду тот диалог, который сейчас ведется между Россией и Западом», — заявил собеседник издания.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Вместе с тем политический эксперт рассказал, что в целом жители Крыма сегодня думают о событиях 2014 года.

«За восемь лет все те, с кем я общаюсь, а также многие другие не изменили свое отношение к произошедшему событию. Это было настоящее чудо, которое является для многих из нас самым главным и лучшим событием в жизни. Мы знали, что находимся на грани катастрофы, поскольку гражданская война практически уже была неизбежна, при этом Крым должен был стать одной из первых жертв этой войны. То, что произошло позднее в других городах Украины, прежде всего в Одессе, Мариуполе и Днепропетровске, должно было произойти сначала в Крыму. Появление российских военных и начавшееся невиданное для всех нас единое народное движение, а также возможность осуществить свою мечту и вернуться в Россию были настоящим чудом. Никто и не предполагал, что все это может быть реальностью», — сказал Владимир Джаралла.

Он также добавил, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл исключительную роль в событиях 2014 года, поскольку его воля, а также воля настоящего, подлинного народного движения всех крымчан без разделения и градаций определяла практически все события, которые тогда происходили на полуострове.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что политик Трофимов удивился непониманию Украины причин воссоединения Крыма с Россией. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти пытались лишить полуостров статуса автономии и запрещали говорить на родном языке, против чего выступали крымчане.