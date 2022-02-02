Мальчик со знаменитого фото с Джеки Чаном рассказал об истории снимка, сделанного в Ялте

Уже много лет в соцсетях распространяется фото, на котором маленький светловолосый мальчуган сфотографировался в Ялте с известным гонконгским актером и каскадером Джеки Чаном. Часто именно этим снимком в Сети иллюстрируют записи, когда рассказывают о посещении известными людьми городов Крыма.

На фото маленький мальчик сфотографировался с актером Джеки Чаном: позади них ― скала Парус на ЮБК (слева ― Ласточкино гнездо, которое в кадр не попало). Оказывается, снимок был сделан в 1996 году — в тот день, когда съемочная группа работала у замка и снимала очередную сцену к фильму «Полицейская история 4: Первый удар».

Корреспондент ФАН нашел того мальчика с фотографии, и он поделился с нами подробностями того дня. Как рассказывает Артур Фоминых, на момент тех событий ему было всего 10 лет.

«В тот день моя мать, которая работала в ресторане «Ласточкино гнездо» официантом, специально взяла меня с собой на работу, так как они знали о том, что приедет Джеки. С самого утра на месте была съемочная группа, которая практически целый день отрабатывала единственный дубль — сцену, в которой бравые ребята в военной форме выпрыгивали из УАЗика. Сам же Джеки появился после обеда и в съемках практически не участвовал. Так как площадка на момент съемок была перекрыта, зевак практически не было. Был только персонал ресторана и съемочная группа. Поэтому мы с фотографом без особых проблем попросили сфотографироваться с ним. На мое удивление, он оказался очень добрым и, когда я встал рядом с ним для фото, он сам поднял меня и посадил к себе на колено. Так собственно и получилась данная фотография», — вспоминает крымчанин.

из личного архива / Артур Фоминых

В дальнейшем, говорит он, с актером фотографировался весь персонал ресторана, работавший в тот день, так что он не единственный, у кого есть фото с Джеки Чаном.

«Кстати, основную фотографию я выкладывал на сайте «Пикабу» еще восемь лет назад. Не знаю, почему именно сейчас она опять всплыла», — отмечает Артур Фоминых.

Он вспомнил, что в 2017 году успел сфотографироваться еще и французским актером Сами Насери — исполнителем главной роли в серии фильмов «Такси». Тогда Насери принял участие в «Форуме мира», который проводил в Ялте всемирный благотворительный альянс «Миротворец».

Для съемок некоторых сцен для фильма «Полицейская история 4: Первый удар» съемочная группа побывала еще у Форосской церкви, в Ливадийском дворце, на набережной Ялты и в аэропорту Симферополя. Некоторые эпизоды были сняты на базе Ялтинской киностудии.

Кадр из фильма «Полицейская история 4: Первый удар» /

К примеру, фасад ялтинского исполкома «исполнил роль» швейцарского банка. На набережной города агент ЦРУ Джеки ищет красную икру, а у Форосской церкви в сцене снялась невестка Софии Ротару — Светлана.

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