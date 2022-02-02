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Ялту снова затопило: из-за прорыва трубы вода хлынула в подвалы и на спортплощадку
Происшествия
Ялту снова затопило: из-за прорыва трубы вода хлынула в подвалы и на спортплощадку
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Серьезная авария на водоводе произошла в Ялте днем 2 февраля. Инцидент случился в районе улицы Крупской, 48. На место сразу выехали представители аварийной службы и МЧС. Как передает корреспондент ФАН с места происшествия, на данный момент поток воды уже остановлен. Сейчас работники аварийной службы откачивают воду из подвалов.

«Произошел сильный взрыв или хлопок, после чего образовался двухметровый фонтан воды, который сильным напором снес даже деревья (кипарисы). Мы быстро вызвали МЧС, после чего те оперативно приехали, перекрыли воду и начали заниматься откачкой воды. В некоторых местах воды было по колено, но спасатели быстро отреагировали», — рассказала ФАН одна из местных жительниц.

Сейчас владельцы гаражей, которые находились на пути следования водного потока, расчищают их от грязи, мусора и воды. Потоком были снесены минимум три дерева, а на спортивной площадке разрушена ограда и само покрытие. Известно, что вода пошла ниже по склону и подтопила также часть цоколей дома на улице Красных Партизан.

В свою очередь глава города Янина Павленко заявила, что некоторому имуществу горожан был нанесен ущерб, поэтому будет проводиться оценка масштабов ущерба.

Ранее ФАН рассказывал, что ялтинцы пожаловались на отель «Интурист» из-за вылова бездомных кошек: на днях неизвестные мужчины отлавливали животных на пляже отеля и заявляли, что везут их на усыпление.

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