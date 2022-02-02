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Появилось видео с места ДТП в Севастополе, где Toyota протаранила ограждение
Происшествия
Появилось видео с места ДТП в Севастополе, где Toyota протаранила ограждение
Пресс-служба МВД по Севастополю  / 

Днем второго февраля в Севастополе на перекрестке в районе улицы Пожарова столкнулись две легковушки. В частности, водитель за рулем Ford Focus столкнулся с автомобилем Toyota. Об этом сообщила ФАН замруководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа. Как оказалось, водитель Ford Focus при подъезде к перекрестку начал притормаживать, но не справился с управлением и столкнулся с другим авто.

«От удара автомобиль Toyota развернуло и выбросило на пешеходное ограждение. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford Focus госпитализированы», — говорится в сообщении.

Тем временем очевидцы поделились видео с места аварии.

При этом правоохранители проверили состояние участников аварии на наличие алкоголя: признаков опьянения у них не установлено. Как говорят очевидцы в Сети, во время этого ДТП повезло людям, которые успели пройти то место, куда вылетела на тротуар легковушка.

Ранее ФАН сообщал, что с утра среды Республику Крым накрыла новая волна сообщений о минировании — на этот раз под удар попали администрации городов и районов полуострова — Керчи, Судака, Феодосии, Алушты, Ялты, Красноперекопска, Джанкоя и других.

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дтп крым севастополь
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