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Здания оцеплены, сотрудники эвакуированы: как в Крыму реагируют на минирование мэрий
Происшествия
Здания оцеплены, сотрудники эвакуированы: как в Крыму реагируют на минирование мэрий
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Республику Крым накрыла новая волна сообщений о минировании — на этот раз под удар попали администрации городов и районов полуострова — Керчи, Судака, Феодосии, Алушты, Ялты, Красноперекопска, Джанкоя и других. Как заявили в мининформе Крыма, угрозы с подрывом административных зданий поступили на электронные почты, после чего началась массовая эвакуация служащих и посетителей.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка зданий, куда поступали сообщения с угрозами. Как заявил советник главы РК Олег Крючков, электронные террористы угрожали взорвать устройства и требовали выкуп в размере 13 тыс. долларов. При этом он отметил, что сообщения «очень похожи на фейковые», передает корреспондент ФАН.

«Ялтинская администрация также оказалась в числе тех, кто получил утром письма с угрозами. Надеемся и верим, что фейковые. Правоохранители, как и положено, проводят проверку», — прокомментировала ситуацию глава Ялты Янина Павленко.

В Крыму проводится проверка зданий администраций, куда поступили сообщения о минировании
vk.com / Управление Росгвардии по Республике Карелия

Как сообщили ФАН источники в правоохранительных органах, территории административных зданий, куда поступили сообщения о минировании, оцеплены. На местах работают кинологи, сотрудники полиции и пожарные расчеты.

Письма на электронные почты администраций крымских городов и районов начали поступать утром. В Судаке, например, электронное письмо о «минировании» пришло в 9:40, а в Феодосии — около 10:00. Угроза жизни и безопасности граждан отсутствует, также были эвакуированы сотрудники близлежащих зданий.

Всем гражданам стоит знать, что при поступлении электронных сообщений с угрозами о минировании об этом сразу же стоит сообщить в правоохранительные органы и ответственным лицам. После этого необходимо без паники, согласно плану эвакуации, покинуть здание. Если же поступил телефонный звонок с угрозами, то разговор с предполагаемым террористом должен быть спокойным и вежливым — его нельзя перебивать.

В Крыму проводится проверка зданий администраций, куда поступили сообщения о минировании
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

При этом необходимо записать разговор и постараться выяснить максимально больше информации о взрывном устройстве: где оно находится, когда может произойти взрыв, как оно выглядит внешне, для чего заложено устройство и какие требования у террориста, есть ли у него сообщники. Кроме того, не стоит игнорировать такие звонки, даже если они показались шуткой — необходимо обратиться в полицию.

19 января был «заминирован» Керченский политехнический колледж. Спустя несколько дней письма с угрозами поступили и в другие крымские образовательные учреждения. Расследованием серии «минирований» учебных заведений в Крыму занялся СК РФ. По мнению экспертов, цель всех этих минирований — психологическое давление.

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