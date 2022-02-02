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Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 10:35
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Керчь, 2 февраля. В Крыму снова сообщение об эвакуации: утром в среду пришлось эвакуировать сотрудников городской администрации Керчи из-за получения на электронную почту письма, в котором говорилось о минировании здания.

Всех сотрудников уже вывели на улицу, в здании работают специалисты экстренных служб и проверяют его на наличие взрывных устройств.

Отметим, что это не первый случай «минирования» администрации города. Кроме того, недавно по всему Крыму прокатилась волна ложных минирований школ и зданий высших учебных заведений, из-за чего в течение нескольких дней экстренным службам пришлось эвакуировать десятки тысяч учащихся в разных уголках республики.

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