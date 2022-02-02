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Крымчане неожиданно встретили оленей при подъеме на Ай-Петри

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 13:11
Общество
Крымчане неожиданно встретили оленей при подъеме на Ай-Петри
pxhere.com  / 


Жители Крыма, пока горы Ай-Петри засыпаны снегом, решили подняться на вершину, чтобы полюбоваться красотами зимней Ялты и заняться зимними видами спорта. И неожиданно для них произошла интересная встреча ― проезжая по основной дороге в сторону вершины, люди увидели перебегающих дорогу оленей. Судя по опубликованному видео, там прогуливались не менее пяти особей, а может и больше.

Как говорят местные жители, встреча оленей в лесу в Ялтинском горно-лесном заповеднике с людьми не такая уж и редкость. Как рассказала ФАН ялтинка Дарья, они, прогуливаясь в лесу, периодически встречали также косуль, зайцев и лисицу. Последняя, видимо, от испуга, чуть не бросилась под колеса автомобиля, когда девушка с компанией проезжали на авто. Кстати, недавно крымчане встретили оленей недалеко от подъема на гору Чуваш-Кой.

 

Ранее ФАН рассказывал, что специальная группа уже несколько месяцев трудится над тем, чтобы выявить на ЮБК все парки и определить, какие из них могут быть культурный наследием, чтобы взять их под защиту и не допустить передачи в частные руки или застройки.
 

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