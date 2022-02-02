Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 09:22
09:17
Политика
Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%
09:16
Общество
Доктор Мясников развеял миф о необходимости приема витамина С при простуде и гриппе
09:15
Экономика
Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Армия
Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
09:04
Шоу-бизнес
Внебрачные «сыновья» Абдулова устроили перепалку на шоу «Пусть говорят»
09:03
Общество
Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
08:54
Происшествия
Самосвал врезался в ограждение на Суздальском шоссе в Петербурге
08:52
Общество
Легкий мороз и небольшой снег ожидают петербуржцев 2 февраля
08:51
Шоу-бизнес
Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении
08:51
Общество
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о губительности привычного завтрака для сердца
Все новости

Политик Трофимов удивился непониманию Украины причин воссоединения Крыма с Россией

Политика
Политик Трофимов удивился непониманию Украины причин воссоединения Крыма с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Симферополь, 2 февраля. Власти Украины не могут понять причин проведения референдума в Крыму уже на протяжении восьми лет. И это явление удивляет, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Верховная рада создала временную комиссию на заседании 1 февраля. Ее целью является анализ факторов, которые способствовали потере Крыма. Комиссию возглавил депутат партии «Слуга народна» Игорь Копытин, пишет РИА Новости.

«Удивительно, но за прошедшие восемь лет украинские политики так и не поняли, почему ушел Крым. Реальной же целью создания этой временной комиссии является очередная попытка отвлечь внимание украинского народа от реальных проблем в стране», — заявил парламентарий Трофимов.

Жителям Крыма, по словам политика, не по пути со страной, руководители которой пытаются протолкнуть основы нацизма в нынешнюю идеологию. Граждане помнят, как власти пытались лишить полуостров статуса автономии и запрещали говорить на родном языке.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. И если Украина станет членом Североатлантического альянса, может увеличиться риск военных провокаций в регионе полуострова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политик Трофимов удивился непониманию Украины причин воссоединения Крыма с Россией
референдум воссоединение парламентарий трофимов
Комментировать