Симферополь, 2 февраля. Власти Украины не могут понять причин проведения референдума в Крыму уже на протяжении восьми лет. И это явление удивляет, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Верховная рада создала временную комиссию на заседании 1 февраля. Ее целью является анализ факторов, которые способствовали потере Крыма. Комиссию возглавил депутат партии «Слуга народна» Игорь Копытин, пишет РИА Новости.

«Удивительно, но за прошедшие восемь лет украинские политики так и не поняли, почему ушел Крым. Реальной же целью создания этой временной комиссии является очередная попытка отвлечь внимание украинского народа от реальных проблем в стране», — заявил парламентарий Трофимов.

Жителям Крыма, по словам политика, не по пути со страной, руководители которой пытаются протолкнуть основы нацизма в нынешнюю идеологию. Граждане помнят, как власти пытались лишить полуостров статуса автономии и запрещали говорить на родном языке.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. И если Украина станет членом Североатлантического альянса, может увеличиться риск военных провокаций в регионе полуострова.