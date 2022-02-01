Ревизия муниципалитетов: эксперт объяснил, с чем может быть связана отставка главы Евпатории

Политолог, член Общественной палаты Крыма I–II созывов Денис Батурин рассказал ФАН, что могло послужить причиной увольнения главы Евпатории Романа Тихончука. Также он объяснил, в чем заключается новый подход к кадровой работе с чиновниками в регионе.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что провел встречу с главой администрации Евпатории. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы Роман Тихончук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже он опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение, в котором подвел краткие итоги работы с 2019.

«Отставка Романа Тихончука — продолжение политики ревизии муниципальных органов власти. В своем обращении в социальных сетях в связи с отставкой экс-глава администрации Евпатории перечислил успехи, достижения и планы. Видимо, этого оказалось недостаточно, главы муниципалитетов оцениваются руководством Республики Крым по ряду жестких показателей. Началось это с Керчи. Как уже говорил ранее, практика ревизии деятельности муниципалитетов и региональных властей коснется всех регионов и республиканских ведомств. Возвращаюсь к жестким показателям деятельности: среди них, кроме определенных законами, работа местных чиновников на своей земле, качество и масштабы выполненных работ по благоустройству, проблемы в разрезе каждого двора и улицы, что глава муниципалитета по жесткому требованию губернатора Сергея Аксенова должен контролировать лично, побывав в каждом дворе и на каждой улице», — заявил Денис Батурин.

twitter.com / @BaturinD

По словам собеседника ФАН, глава администрации муниципалитета должен знать все местные проблемы, идти на контакт с людьми.

«Так как прямые причины отставки не были названы ни Тихончуком, ни губернатором, их стоит искать в степени выполнения показателей в рамках ревизии деятельности муниципалитетов. Ревизия в муниципалитетах продолжится, так как это новый подход в кадровой работе Аксенова», — сказал политолог.

Эксперт считает, что в ближайшее время в Крыму можно будет наблюдать новые отставки, которые обязательно будут, если главы муниципалитетов не станут руководствоваться в своей деятельности главным принципом — контакт с людьми и решение их проблем.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии. Школьники опубликовали в Сети соответствующее видео.