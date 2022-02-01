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Глава Евпатории Тихончук уволился после встречи с главой Крыма Аксеновым

Политика
Глава Евпатории Тихончук уволился после встречи с главой Крыма Аксеновым
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 1 февраля. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук подал в отставку по собственному желанию после оценки своей деятельности на посту градоначальника, сообщил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

Соответствующее решение управленец принял после встречи с крымским главой.

«Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил Аксенов в Telegram.

На территории Крымского полуострова продолжаются кадровые перестановки. Политолог Денис Батурин рассказал, как именно Сергей Аксенов пытается выстроить работу чиновников.

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