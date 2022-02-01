Вариантов много: что нужно Крыму, чтобы не повторился водный кризис во время засухи

Глава Российского союза спелеологов, старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал ФАН, как грамотно использовать водные ресурсы Крыма и что можно сделать для их сохранения. Также он объяснил, почему в свое время на полуострове, по сути, была уничтожена культура водопользования.

Как правильно сохранять и экономить воду

Перед Крымом и Севастополем сегодня стоит важная задача по предотвращению в будущем водного кризиса, когда в регионе вновь наступит засушливый период — прошлый продлился два года. Ученые говорят, что такой период рано или поздно настанет, поскольку на полуострове водные и засушливые годы меняют друг друга. Сейчас, когда пресной воды за счет обильных осадков в избытке, к новой засухе необходимо основательно подготовиться.

«Должно быть три больших направления, как правильно использовать водные ресурсы, чтобы их всем хватало. Воды в принципе хватает. Среднестатистический человек пьет два литра воды в сутки, а всю остальную воду он сливает в канализацию, поэтому первое направление — это рациональное водопользование. Надо убрать все сельскохозяйственные и промышленные предприятия, работа которых основана на больших объемах воды. Например, «Крымский содовый завод» или «Крымский титан», поскольку это предприятия, которые требуют большого количества воды и для циклов производства, и для цикла регенерации отходов. Такие предприятия, я считаю, необходимо как минимум сокращать, как максимум — вообще убирать. Также использовать не поливное земледелие, а сделать теплицы с капельным орошением, чтобы было максимально рациональное водопользование», — заявил собеседник издания.

mcxrd.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Другое направление — вторичное или повторное использование пресной воды. По словам собеседника ФАН, это та вода, которую человек выливает в море или на сельскохозяйственные поля. Ее вторично очищают и используют, делая таким образом некий замкнутый цикл — такая система работает уже во многих странах мира.

«Чтобы можно было использовать ту воду, которая, например, вышла через городские очистные сооружения, ее нужно очищать, причем не обязательно, скажем так, полностью, чтобы задействовать ее в технических целях. Впрочем, при достаточной степени очистки ее можно использовать и в качестве питьевой. Третье направление — это использование всех тех водных ресурсов, которые есть на полуострове. Нам нельзя просто спускать пресную воду в море, поэтому одна из концепций — собирать пресную воду с помощью различных систем, например, перенаправляя подрусловой поток, делая отводные каналы и многое другое, чтобы сохранить этот водный ресурс. Существует целый ряд методик, как сохранять и собирать воду, которая выпала во время осадков. Также нужно использовать так называемое малое водоснабжение, когда для нужд человека используются все имеющиеся водные источники», — сказал Геннадий Самохин.

Эксперт отметил, что в Крыму часто после сильных дождей начинаются паводки, за счет чего вода собирается в водохранилищах, однако основная часть ценного ресурса уходит в море через реки и другие источники, поскольку они находятся ниже водохранилищ. Но эту ситуацию можно изменить в пользу жителей полуострова, используя необходимые меры.

kremlin.ru / Администрация президента России

Время, когда все изменилось

Глава Российского союза спелеологов заявил, что Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годах, уничтожил на полуострове культуру водопользования, которая всегда была ему присуща. Отметим, что после событий 2014 года Украина перекрыла канал, лишив российский регион главного источника пресной воды.

«Дело в том, что до запуска канала в Крыму каждый маленький родник, река и другие водные источники давали воду для поселков, фермерского хозяйства и другого. Но когда к нам пришла так называемая большая вода, то все это уже было не нужно, из-за чего у нас, образно выражаясь, и погибла культура водопользования. Сейчас в Крыму немного прудов, хотя они до сих пор еще остались, поскольку до сих пор вода вытекает в поле, степь, где она просто испаряется и никак не используется. А таких точек множество — в Крыму насчитывается 2600 родников, но только некоторые из них используются для водоснабжения», — обратил внимание Геннадий Самохин.

То есть, продолжил ученый, нужно использовать эти три направления, а также и малое водоснабжение, и субмаринную разгрузку подземных вод, которые выходят в море, чтобы воды в Крыму хватало всем и всегда, даже с учетом постоянного прироста местного населения и увеличения количества туристов. Главное — рациональное использование ресурсов, заключил старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

Напомним, ранее крымский блогер показал, как обстоят дела с наполненностью крымских рек и Чернореченского водохранилища. Он отметил, что сейчас много снега в горах, это очень хорошая новость для региона.