«Куда дели животных?»: ялтинцы пожаловались на отель «Интурист» из-за вылова бездомных кошек 

На днях в Ялте местные жители заметили нескольких мужчин в униформе, которые приманивали едой бездомных котов на пляжах, ловили их в клетки и отвозили в неизвестном направлении. Происходило это на территории пляжей «Интурист» и «Донбасс».

Женщина, зафиксировавшая происходящее на видео, сообщила, что делали это мужчины якобы по указанию руководства отеля за определенную плату. Видео с происходящим быстро распространилось в соцсетях. Больше всего людей напугало то, что на видео один их мужчин, смеясь, заявил, что котов будут усыплять.

В ответе от 27 января под постом, где были опубликованы все видео, в комментариях с аккаунта отеля пришел ответ, что отлов кошек был связан с необходимостью их стерилизации.

Pr Scr vk.com /

«Отель видимо, считает, что животные портят их репутацию. А не портит ли эта ситуация с отловом котов репутацию отеля? Не нарушение ли это закона? Незаконный отлов животных происходил на глазах у детей, на видео слышно их плачь», ― написала ялтинка ninanovakh.

Горожане в сторис в Insragram отметили на данном видео аккаунт администрации Ялты и главу города Янину Павленко. Администрация сегодня ответила на данный пост.

«Здравствуйте! Сотрудниками отдела по курортам и туризму Администрации Ялты направлен запрос в отель «Ялта-Интурист» с просьбой предоставить комментарий по данному вопросу», ― говорится в сообщении администрации.

«Спасибо большое за неравнодушие! Это не первый подобный случай в «Интуристе». Я сама хожу кормить этих кошек, знаю каждую из них! Это не какие-то больные, истощенные животные (хотя руководство гостиницы даже сотрудникам своим запрещает их кормить). Неравнодушные люди их подкармливают, кто-то даже стерилизовал многих из них за свой счет. И тут такое варварство!» ― прокомментировала ninanovakh.

ФАН обратился за комментарием по данному поводу к администрации отеля, чтобы выяснить, в какую ветклинику были направлены животные и какова их дальнейшая судьба.

«На территории пляжа в удручающем состоянии находились бродячие голодные кошки, которые бросались на людей. Об этом есть обращения гостей в адрес администрации отеля. По оценке ветеринара, животные были в больном состоянии, со множественными повреждениями шерсти и кожных покровов. Дальнейшее их нахождение в общественном месте было опасно как для самих животных, так и для людей. В связи с этим бродячих больных животных накормили, привели по возможности в порядок, и был организован их вывоз в безопасное для бездомных животных место. Сейчас все животные живы, здоровы и ни в чем не нуждаются», ― сообщили ФАН в пресс-службе отеля.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма и волонтеры призвали более серьезно наказывать чиновников и организации, которые ответственны за вылов, стерилизацию и содержание бездомных животных.