Крымский блогер показал, как обстоят дела с наполненностью рек и Чернореченского водохранилища

Крымский блогер Игорь Корсаков показал на видео, как сейчас выглядит заснеженное Чернореченское водохранилище, которое питает водой Севастополь и его окрестности. Также он рассказал, как на сегодняшний день обстоят дела с наполненностью рек, входящих в водоем.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, за январь 2022 года водохранилища полуострова пополнили запасы почти на 25 млн кубометров воды, благодаря чему большинство из них заполнены почти на 50% от их проектного объема. При этом есть и такие, где этот показатель составляет 100%, поэтому в некоторых водоемах приходится делать даже сброс воды.

Вместе с тем указывается, что в районе метеостанции Ай-Петри (горная местность) высота снега сейчас составляет 157% от нормы, а в районе Ангарского перевала — 148% от нормы. Эти снежные запасы в будущем, когда начнет все таять, обеспечат большие притоки в реки и каналы полуострова, которые будут пополнять уже водохранилища.

«Снега в горах очень и очень много, что обнадеживает и дает уверенность, что этот курортный сезон у нас пройдет без проблем. Даже не курортный сезон, а само лето, когда притоки в водохранилища минимальны, хотя о 2021 годе такого не скажешь, поскольку были потопы в Керчи и Ялте. На первый взгляд, воды в Чернореченском водохранилище прибавилось. Последние сведения о его наполнении были о том, что там 56-57 млн кубометров воды. Я думаю, сейчас стало больше, может быть, 60 млн, то есть запас пополнения еще есть, поскольку его проектный объем — 64,2 млн кубометров», — заявил блогер.

Корсаков обратил внимание, что Чернореченское водохранилище разлилось дополнительно на 100 метров. Затоплена частично и Байдарская долина, из-за чего многие деревья оказались в воде. Таким образом, площадь зеркала воды увеличивается, соответственно, запасы ценного ресурса — тоже.

Также он побывал в районах рек Арманка, Бада и Черная, которые питают Чернореченское водохранилище. Блогер констатировал, что благодаря таянию снегов Арманка оживает, как и Бада: сейчас там достаточно много воды, учитывая, что большую часть времени эта река сухая. Что касается реки Черная, приток которой дает еще Узунджа, то, по словам Игоря Корсакова, уровень воды в норме. При этом он подчеркнул, что в каждой из рек вода кристально чистая, что говорит о ее высоком качестве.

Напомним, ранее ученый Геннадий Самохин объяснил ФАН, почему Крыму нужно беречь пресную воду. Он рассказал о проблеме загрязнения воды, которая существует на полуострове.