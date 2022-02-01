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МЧС предупредило о продолжительном шторме со снегом в Крыму

Общество
МЧС предупредило о продолжительном шторме со снегом в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

Симферополь, 1 февраля. Сильный снегопад с порывистым ветром и гололедом ожидаются в Крыму в ближайшие три дня, предупредили в республиканском МЧС.

Так, 3 февраля в Крыму прогнозируется дождь, переходящий в снег. Местами возможны сильные осадки. Непогода установится и в горах. Там прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, а также гололедица.

«Днем и до конца суток 3 февраля, а также в течение дня 4 февраля усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», — следует из сообщения МЧС.

В связи со штормом спасатели предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций. Не исключен рост числа дорожно-транспортных происшествий. По возможности следует избегать нахождения поблизости от опасных поворотов и горных перевалов.

Неблагоприятные погодные условия сложились и на Кубани. Там ликвидируют последствия снегопада. Снег растаял и спровоцировал затопления в ряде районов Краснодарского края.

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