МЧС предупредило о продолжительном шторме со снегом в Крыму

Симферополь, 1 февраля. Сильный снегопад с порывистым ветром и гололедом ожидаются в Крыму в ближайшие три дня, предупредили в республиканском МЧС.

Так, 3 февраля в Крыму прогнозируется дождь, переходящий в снег. Местами возможны сильные осадки. Непогода установится и в горах. Там прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, а также гололедица.

«Днем и до конца суток 3 февраля, а также в течение дня 4 февраля усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», — следует из сообщения МЧС.

В связи со штормом спасатели предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций. Не исключен рост числа дорожно-транспортных происшествий. По возможности следует избегать нахождения поблизости от опасных поворотов и горных перевалов.

Неблагоприятные погодные условия сложились и на Кубани. Там ликвидируют последствия снегопада. Снег растаял и спровоцировал затопления в ряде районов Краснодарского края.