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Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей

Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
prt scr zen.yandex.ru  /  Другой туризм

Грязелечебница Мойнаки не работает порядка 15 лет, этого времени хватило, чтобы здание и территория превратились в руины и пристанище для бездомных.

Пользователи интернета поделились снимками, как выглядит территория грязелечебницы сегодня: часть стен и крыши обрушились; по некоторым помещениям понятно, что был пожар, ― здесь остались лишь черные головешки; большую часть мебели и проводов давно уже растащили, на территории валяется много мусора, все разрисовано незамысловатыми граффити.

«Как все печально. Когда-то в детстве каждое лето по курсовке оздоравливалась там. Так здорово было. Очень больно смотреть на руины», — вспоминает Татьяна Чайчиц.

 

ФАН рассказывает, как появилось это уникальное место, что с ним стало при Украине, каким его помнят бывшие отдыхающие и что будет в ближайшие годы с этой территорией.

История становления и развития

Мойнакская грязелечебница ― курорт, которым гордился весь Советский Союз. Однако появилась она еще задолго до Союза. В 1874 году сторож соляного промысла на Мойнакском озере сделал простенькую грязелечебницу, где за небольшую плату принимал первых больных. Примерно за десять лет слава о целебных свойствах местной грязи быстро распространилась. Взяв а аренду территорию вокруг озера, несколько врачей построили здесь полноценную лечебницу. Она просуществовала несколько десятков лет, но была разрушена почти до основания в период революции. Восстановили ее в 1927 году.

Конечно, долгое время людей лечили грязями, исходя не из каких-либо научных выводов, а эмпирически. Полноценное, вдумчивое лечение началось уже во времена СССР. Популярность грязелечебницы распространилась очень быстро: согласно архивным данным, в 1934 году здесь побывало 20 тысяч отдыхающих, а уже в 1940-м ― 50 тысяч.

В годы Великой Отечественной войны грязелечебница снова сильно пострадала, так как на ее территории немцы соорудили завод по ремонту бронетехники. Однако лечебница после войны быстро восстановилась: в 1949 году советское руководство выделило средства на ремонт и модернизацию комплекса. 

Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 миллиардов рублей
Global Look Press / Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com

Для проходивших оздоровление граждан здесь были врачебные кабинеты, химическая, биотелеметрическая и радоновая лаборатории, порядка 40 грязевых бассейнов. Грязи от озера доставляли по специальной узкоколейной железной дороге. Люди принимали не только грязевые ванны, но и рапные, радоновые, термальные. Также проводились различные процедуры с использованием грязей. 

Расцвет грязелечебницы пришелся на 1980-е годы, когда комплекс мог принять в день сотни посетителей. Именно в те годы происходили последние капитальные вложения в Мойнакскую грязелечебницу. Позже деньги из нее только выкачивали.

«Печальная история знаменитой, но заброшенной грязелечебницы «Мойнаки», существовавшей с 1887 года по 2011 год в Евпатории. Даже в таком состоянии видны былое величие и красота всего комплекса. И можно пока увидеть, к удивлению, сохранившиеся шикарные мозаики. Но как жалко, что это все может исчезнуть! — пишет крымчанка Татьяна Калмыкова.

Украинские времена

После распада СССР грязеводолечебница стала постепенно приходить в упадок: объект требовал постоянного обновления и вложений, из-за отсутствия которых стал погибать. Законсервировали «Мойнаки» в 2007 году. Шли годы. Сотрудников постепенно увольняли, здание разрушалось, особенно когда охрану объекта распустили.

Далее владелец решил, что объект слишком убыточен, с реконструкцией решил не заморачиваться и выставил все на продажу. На месте грязелечебницы с такой долгой историей мог появиться коттеджный поселок, однако наступил 2014 год. 

«20 лет назад грязелечебница еще работала, я даже успела там по курсовке полечиться», ― вспоминает Ольга Салюк.

Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 миллиардов рублей
prt scr zen.yandex.ru / Другой туризм

Восстановление при России

Слухи и планы о восстановлении комплекса ходили много лет. С 2014 года было предложено несколько проектов реконструкции грязелечебницы в Евпатории. Изначально восстановить бывшую грязелечебницу хотели местные власти: объявляли конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ, однако ничего не получилось.

В декабре 2019 года заявлялись планы построить на этом месте Всероссийский детский реабилитационный центр стоимостью от 8 до 12 млрд рублей, которые бы выделялись по федеральной программе. Осенью 2020 года начался процесс передачи территории «Мойнаки» вместе с остатками зданий в федеральную собственность под данный проект.

Однако уже осенью 2021 года стало известно, что власти Крыма планируют реализовать другой проект без привлечения бюджетных средств. ООО «Симферопольская девелоперская компания» и ООО «Славянский дом» займутся комплексным освоением территории, где примерно за 6-9 лет появится крупный курортно-рекреационный комплекс. Здесь обещают возвести 400 тысяч квадратных метров апартаментов, гостиниц и жилья. Также построят несколько детских садов, амбулаторию, школу, торговый центр и набережную возле озера Мойнаки. Территорию благоустроят и под нужды людей с ограниченными возможностями.

Крымчанам пообещали, что 15% площадей квартир в этом комплексе выделят для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и участников государственных жилищных программ. Общий объем инвестиций составит 35 млрд рублей. Подготовительные работы стартуют уже нынешней весной, а строительные ― осенью 2022 года.

«Это же памятник архитектуры! Ведь сейчас так уже никто не построит», — комментирует пользователь Irena Chechetka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @nika__serebro

Пока же в этом месте продолжают жить бомжи, частенько гуляют наркоманы. Однако иногда эти злачные места привлекают и детишек, которым интересно посмотреть на руины объекта. Как говорят местные жители, уже бывали случаи, когда дети падали с тех крыш и получали переломы.

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