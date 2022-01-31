Дефицита не будет: насколько Крым зависит от поставок сельхозпродукции из регионов России

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН насколько Крым обеспечен собственной сельскохозяйственной продукцией, а также какие товары регион импортирует и экспортирует. Вместе с тем эксперт объяснил, какая отрасль на полуострове сегодня интенсивнее всего развивается.

Республика Крым экспортирует в другие страны химическую и машиностроительную продукцию, драгоценные камни и металлы, минеральные продукты, а также различные сельскохозяйственные товары: мясо птицы, пшеницу, готовые продукты из мяса и рыбы, молочную продукцию, мед, яйца, сахар и многое другое. Примечательно, что Украина и Белоруссия являются главными внешними партнерами региона по импорту местной продукции.

«Мы являемся самодостаточным регионом с точки зрения производства зерновой и животноводческой продукции, хотя что касается последнего, то в этом вопросе у нас существует определенный дефицит. На сегодняшний день завозится картофельная продукция, поскольку у нас дефицит воды для орошения, поэтому это культура не нашей зоны. Кормопроизводство, несмотря на желания местной животноводческой отрасли, производится несколько меньше нужного, поэтому иногда к нам с континента завозят кормовые белково-витаминные концентраты. В Крым также везут сейчас молочную продукцию, сыр, мясо или мясные продукты и другое. Однако у нас это все тоже производится, вопрос только в объемах», — заявил Дмитрий Потанин.

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По словам эксперта, если полностью перекрыть внутригосударственный импорт, то Крым все равно бы справился своими силами, то есть никто на полуострове точно бы не голодал.

«Однако гречка и рис у нас не производятся, но льняное масло и семена, подсолнечник, кукуруза на зерно и зеленый корм выращиваются. Причем для меня загадка, почему у нас до сих пор выращивают кукурузу на зерно, ведь это влаголюбивая культура. При этом Крым обеспечен кукурузным зерном в достаточном количестве, но не для производства, например, кукурузного масла. Для этого есть подсолнечник, поэтому своим маслом мы можем быть обеспечены. Рапс и лен на зерно только экспортируются за пределы Крыма, где их перерабатывают. У нас большая проблема именно с точки зрения переработки продукции, это наше больное звено. Я думаю, должны быть созданы заготовительные хабы сельскохозяйственной продукции, которые бы собирали вместе один вид продукции или группу ассортимента и сортимента продукции и пускали их уже на соответствующие перерабатывающие комплексы. Либо должна быть кооперация между сельхозтоваропроизводителями, чтобы они могли иметь свои перерабатывающие заводы, комплексы, цеха и прочее», — сказал Потанин.

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Вместе с тем кандидат сельскохозяйственных наук добавил, что в Крыму каждое крупное и среднее сельскохозяйственное предприятие имело либо свой консервный завод, либо консервный цех. На сегодняшний день консервных заводов в республике осталось несколько, которые перерабатывают продукцию плодоовощеводства. При этом, продолжил он, Крым полностью обеспечен своими винзаводами, эта отрасль в регионе является самой интенсивно развивающейся с точки зрения полного закрытого цикла в регионе. Что касается плодовой, ягодной и овощной продукции, то на полуострове их переработка не всегда работает нормально, заключил Дмитрий Потанин.

Ранее глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин рассказал ФАН, почему в Крыму необходимо беречь пресную воду. Также эксперт сообщил о проблемах загрязнения воды, которые существуют в республике.