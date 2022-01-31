Рыбаки в Крыму начали вылавливать «сбежавших» из питомника в Сочи форель и лосося

Рыбаки из Нового Света и Феодосии похвастались, что выловили на побережье Черного моря радужную форель и лосося. По всей видимости, предполагают они, это та рыба, которая несколько дней назад ускользнула из загонов в одном из частных питомников в Сочи или Адлера (до сих пор неизвестно, откуда точно), которые повредил шторм.

26 января шторм на побережье в Сочи разрушил загоны, где находилась рыба. Порядка 300 тонн форели и лосося устремились вдоль берега. В течение нескольких дней у многих рыбаков был нереальный улов: красную рыбу ловили на крючок в Сочи, Геленджике, Адлере, Туапсе и Анапе. В некоторых районах, говорят очевидцы, ценную рыбу собирали просто руками на берегу. За три дня людям попадались особи размером от 1,6 до 17 кг.

Спустя пять дней после шторма в Сочи сбежавшая рыба обнаружилась и в Крыму. Судя по сообщениям людей в соцсетях, уже удалось выловить «красную беглянку» в Судаке, Новом Свете и Феодосии. Ловили ее рыбаки на креветку.

На своей странице в соцсети блогер Сандро Кириак написал, что в Новом Свете улов у рыбаков составлял 1-2 кг на каждую рыбину.

«Немного счастья море подарило, мой рыбак как всегда на высоте! Икра есть, но очень мелкая. Лосось к нам дошел из Адлера. Рыба очень сильная, сопротивлялась, выныривая из воды на метр, три крупных особи сошло», ― написала Лидия Голуб из Нового Света.

Prt Scr vk.com / КРЫМСКИЙ РЫБАЧОК

Ялтинским рыбакам пока так не повезло. Как рассказал ФАН один из жителей города, пока что ему рыбы с другого берега не попадалось.

«Пока на удочке все так же, как обычно, ― ставрида, да и пару кефалей. Все. Другой рыбы не видел. Ни лосося, ни форели. Читал, конечно, что в соцсетях хвастались, но у нас в городе о таких изысках из моря пока не слышал», ― сказал местный рыбак.

Примечательно, что некоторые пользователи соцсетей не поверили сообщениям о везении крымских рыбаков, несмотря на фото и видео, заявив, что информация ― фейк.

Ранее диетолог Пола Добрич дала рекомендации есть побольше лосося, тунца, сардин, скумбрии, чтобы предотвратить множество проблем со здоровьем.