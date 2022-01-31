«Нужен еще месяц»: симферопольцы уже полгода ждут завершения работ на главной площади города

Работы по благоустройству площади Ленина в Симферополе под окнами Совета министров перенесены в очередной раз. Благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на средства правительства Москвы до сих пор не завершено.

Многочисленные переносы, переделывание работы и приостановка ― все это сопровождает процесс уже более полугода. Работы, начатые в апреле 2021 года, обещали завершить к концу лета, но не смогли. К концу августа все запланированное было выполнено лишь на 27%, рабочие откровенно халтурили на объекте. Позже площадь обещали сдать в октябре, декабре, к концу 2021 года, к концу января 2022 года. Однако ситуация не меняется.

Сегодня и.о. главы администрации Максим Балахонов заявил, что работы придется снова перенести: рабочие не могут приступить к проведению благоустройства из-за плохой погоды.

«Для проведения работ на объекте нужен примерно месяц, а для этого должна установиться сухая и теплая погода. Поскольку весь январь были морозы, обильные осадки, снегопады, работы были приостановлены. Но, как видите, на площади все готово для дальнейшего проведения работ», ― сообщил врио главы города.

По его словам, к работам в нужный момент готовы приступить порядка 50 рабочих. Все ориентируются на хорошую погоду.

«По срокам сложно. Сказать о том, что сделают за месяц, нельзя, все зависит от погоды. Если у нас неделю продержится сухая погода, а потом ударят морозы и начнутся осадки, соответственно, придется работы приостанавливать. Стоимость контракта по благоустройству составляет 109 миллионов рублей», ― рассказал Максим Балахонов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Как говорит директор ООО «Комплекс», выполняющей работы, Сергей Павленко, уже сделана полностью облицовка ансамбля памятника, работы по озеленению, частично уложена гранитная плитка. Осталось сделать работы по пусконаладке осветительных приборов, подключению освещения площади к коммуникациям в городе, далее необходимо установить бордюры. После проведения благоустройства позади памятника Ленину построят прогулочную аллею, где будут зоны отдыха со скамейками, новыми деревьями.

Отметим, сдача площади Ленина в Симферополе неоднократно переносилась из-за нерасторопности подрядчика. Спустя несколько месяцев все, что уже было сделано, демонтировали, и решили начать заново, так как работы по укладке плитки провели некачественно.

Опрошенные ФАН горожане говорят, что уже не верят, что когда-то увидят отремонтированную площадь Ленина. Пока происходящее у Ленина их огорчает, так как не сбываются обещания ни предыдущего главы города, ни нынешнего.

«Учитывая, что в феврале у нас вряд ли будет долго сухая погода, то надеяться на завершение работ до конца зимы я бы не стал. На их месте я бы сказал: нужно несколько месяцев, тогда точно завершим. Вот тогда будет правдивее, чем переносить сроки раз в месяц. И кстати, что с тем подрядчиком, который некачественную плитку уложил, его наказали, как-то оштрафовали?» ― выразил мнение Степан Окунский.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму проверяют видео, на котором школьники показывают погром в нескольких классах их учебного заведения. По их словам, это якобы устроила директор школы. Пока что в школе данную ситуацию не комментируют.