Крымчане продолжают ездить на Ай-Петри, несмотря на опасность схода снежной лавины

Жители Крыма продолжают массово ехать на гору Ай-Петри, где за выходные дни выпало несколько десятков сантиметров снега, чтобы покататься на сноубордах и лыжах. Однако это часто приводит к тому, что некоторые автомобили застревают по дороге на гору, из-за чего там образуются пробки, что особенно опасно в зимнее время года.

В связи с этим другим водителям и даже спасателям приходится помогать застрявшим автомобилям в снежных колеях. Официально проезд на Ай-Петри закрыт до первого марта из-за повышенной опасности возникновения чрезвычайной ситуации, однако практика показывает, что даже это не останавливает любителей экстрима и зимних видов спорта. Также люди делятся в Сети видео, показывая состояние дорог на гору, передает ФАН.

«Подняться на Ай-Петри можно всегда. Для этого у нас есть специально оборудованные машины с высокой проходимостью. Стоимость поездки в одну сторону составляет 1200 рублей с человека, поездки осуществляем как со стороны Ялты, так и села Соколиное, проблем с разрешением на проезд нет. Набор групп для поездок осуществляется в Ялте, Симферополе и Севастополе», — рассказал ФАН Александр, организатор поездок на гору.

Отметим, что в социальных сетях всегда легко можно найти тех, кто предлагает свои услуги по подъему на Ай-Петри, причем, судя по всему, они пользуются большой популярностью. Однако даже высокая проходимость авто не всегда спасает их от того, что им нужна помощь, чтобы выехать из того или иного сложного участка дороги, о чем свидетельствуют многочисленные видео, опубликованные в Сети.

«Со стороны Соколиного пускают полный привод. Очень глубокая колея начинается с самого низа. Появляются первые заторы на подъеме, буксуют машины. Наверху много снега. Будьте осторожны, берите лопаты», — рассказал о дорожной ситуации при подъеме на Ай-Петри Никита Шевченко.

Также люди показали, сколько снега сегодня навалило за ночь на верхней станции канатной дороги на Ай-Петри.

При этом в Крыму на днях было объявлено штормовое предупреждение, также от республиканского главка МЧС России сегодня поступило предупреждение об опасности схода лавин в горной местности в ближайшие трое суток. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей полуострова отказаться от поездок в горно-лесную местность. Но, по всей видимости, поездки на гору продолжаются, несмотря на всю опасность ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что мощный снегопад обрушился на Крым 29 и 30 января. По прогнозам синоптиков, 31 января на полуострове ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица в связи с прохождением циклона.