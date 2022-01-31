Претендентка на звание «Королевы России» из Крыма рассказала о победе и секрете успеха

Недавно в Севастополе прошел отборочный этап национального конкурса красоты и грации «Королева России — Крым 2022». Победительница конкурса ― 30-летняя Ольга Матвеева из Симферополя ― рассказала ФАН об участии в мероприятии и залоге успеха.

Так как конкурс предполагал определение победительниц в категориях «Мисс», «Миссис», «Маленькая и Юная Королева России — Крым», то у участницы были всех возрастов. К конкурсу 20 участниц готовились несколько месяцев, а уже на мероприятии вышли с «визиткой», в национальных костюмах и в вечерних платьях.

У победительницы из Симферополя уже много титулов: «Вице-миссис — 2019», «Вторая вице-леди Крыма — 2021», «Лидер года — 2021». Несколько лет назад она познакомилась с организатором Юлией Кононенко, которая ее и пригласила на конкурс.

«Юля меня пригласила принять участие в конкурсе, я не смогла отказаться. Решила попробовать себя в новом конкурсе красоты. Удивляла судей уверенностью в себе, улыбкой, харизмой и отрытой душой. Конкуренции я не ощущала, потому что у нас был хороший коллектив. Все девушки были добрые и открытые, мы очень сдружились. Я каждой девушке желала победы и не чувствовала ни зависти, ни конкуренции со стороны других участниц», — рассказывает корреспонденту ФАН Ольга.

Как говорит девушка, к счастью, после конкурса и ее победы другие участницы не перестали с ней общаться.

«Первый конкурс, в котором я участвовала, был «Миссис Крым — 2019», там я стала вице-миссис. Войдя в тройку и попробовав вкус победы, поняла, что хочется участвовать в новых конкурсах. Чувствуешь себя более открытой, уверенной, открываются новые стороны себя самой. Что касается участия: думаю, работа моделью — это нелегко, это — репетиции, тренировки, ходьба на каблуках. Это достаточно сложная работа. Залог успеха и победы в конкурсе — это не строить козни другим участницам, не подставлять, а помогать друг другу, быть добрее, тогда все получится. Конечно же, следить за собой, за своей внешностью», — поделилась победительница.

По словам Ольги она часто принимает участие в модных показах и на конкурсах красоты, где выступает в качестве партнера и делает девушкам прически. Крымчанка представит полуостров на всероссийском этапе «Королевы России» 4 марта в Москве.

Ранее победительница конкурса красоты «Королева России — 2021», солистка ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота из Севастополя Юлия Кононенко в интервью ФАН рассказала о конкурсе, международных санкциях, а также поделилась секретом успеха.