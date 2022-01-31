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В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
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В местных крымских группах разлетелось видео, на котором виден бардак в нескольких кабинетах в одной из школ Евпатории. Ученик, снимающий происходящее, показывает, что на полу валяются пакеты, некоторые бумаги, чайные принадлежности и канцелярский мусор.

Как утверждается в комментариях, это якобы дело рук директора, которая «устроила погром» в классе, из-за чего школьникам пришлось наводить порядок. Подробностей ситуации не раскрывается, в результате ― в комментариях сразу же появляется множество версий от «разозлилась из-за проверки министерства» и до «довели дети». Выдвигаются так же версии, что директор могла искать в школе спрятанные наркотики.

Пока же, если не отталкиваться от пояснения к видео, по мнению многих пользователей, больше похоже на капитальную уборку в школьных классах, которую приходится делать из-за что до этого вычистили все шкафы.

«Наверное, бардак там был, вот и устроила разгром, чтобы наконец навели порядок», ― написала Жанна Ковалева.

«А что случилось? По видео можно подумать уборка класса», ― указала irazubova622.

«Я в курсе, что там произошло. Если бы это коснулось моих детей, я бы это с рук не спустила. Детей должны приобщать к труду, но не такими методами! Я думаю, что кто это сделал, должен был своих детей в этом задействовать», ― возмутилась  alionazaporozhchenko.

«Кабинет разгромлен администрацией школы. Данный поступок себя не оправдывает и будет подвергнут разбирательству со стороны высшей администрации», ― написала в комментариях мама одного из учеников школы natashichka911.

В школе на звонок ФАН ответили, что пока директор занят и сможет дать комментарий, чтобы прояснить ситуацию, через несколько часов. В минобразования Крыма нам сообщили, что по данному видео сейчас проводится проверка, однако ее результаты будут известны позднее. 

Ранее ФАН сообщал, что в новочеркасской школе во время урока физкультуры провалился асфальт, который обнажил вход в «древние подземелья». Как пояснили сотрудники школы, там находились несколько комнат, соединенных коридорами.

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