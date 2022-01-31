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Стали известны подробности массового ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:35
Происшествия
Стали известны подробности массового ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
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Утром 31 января на крымской трассе «Таврида» случилась массовая авария с участием легковых автомобилей. Инцидент произошел недалеко от села Глубокий Яр в Бахчисарайском районе.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Крыму, на этом участке было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием 15 единиц транспорта. 

«В результате ДТП никто не пострадал. Предварительная причина ДТП ― несоблюдение скоростного режима и дистанции», ― уточнили в комментарии в ведомстве.

Некоторые машины из-за удара или попытки маневрировать развернуло поперек дороги. Тем временем участники ДТП заявляют, что на дороге лед, она очень скользкая и именно это стало причиной массовой аварии. Проверку по факту ДТП начала и метсная прокуратура.

Ранее ФАН сообщал, что в Евпатории бетоновоз провалился под асфальт возле жилого дома: содержимое вылилось на тротуар и проезжую часть. Выяснилось, что бетоновоз должен был выгрузить смесь, но его колеса ушли под дорожное полотно.

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дтп крым таврида
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