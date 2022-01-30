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Мощный снегопад обрушился на Крым 29 и 30 января

Общество
Мощный снегопад обрушился на Крым 29 и 30 января
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Симферополь, 30 января. Сильный снегопад прошел в различных частях Республики Крым в субботу, 29 января, и утром в воскресенье.

Высота снежного покрова в Симферополе составила десять сантиметров, а в горах — до 20 сантиметров. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Накануне и утром в воскресенье повсеместно прошел мокрый снег, местами дождь. В Симферополе выпало 5 миллиметров осадков, высота снежного покрова в городе составила 10 сантиметров, в горах 20 сантиметров, на метеостанции Ай-Петри 14 сантиметров», — отметили синоптики в беседе с РИА Новости.

Согласно прогнозам, 30 и 31 января на полуострове в связи с прохождением циклона ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Юго-западный ветер подует с порывами до 25 метров в секунду.

Облачная погода и снег, переходящий в метель, также ожидаются в Москве. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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