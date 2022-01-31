Массовое ДТП произошло на «Тавриде» в Крыму: появилось видео

На трассе «Таврида» в Крыму около восьми утра столкнулись легковые автомобили, на время полностью остановив транспортное движение в сторону Симферополя. Как выяснил ФАН, авария случилась рядом с селом Глубокий Яр (недалеко от Бахчисарая).

На дороге, по данным пресс-службы МВД по Крыму, столкнулись десять автомобилей. По словам очевидцев, дорога в сторону крымской столицы была перекрыта полностью, из-за чего образовалась пробка. Видео в места происшествия поделились очевидцы аварии.

Сейчас движение транспорта на трассе «Таврида» в сторону Симферополя временно осуществляется только по одной полосе. Как выяснилось, пострадавших (кроме авто) в аварии нет. Обстоятельства выясняются правоохранителями.

Ранее ФАН сообщал, что в Ялте недалеко от автовокзала произошло смертельное ДТП с участием мопеда: двухколесный столкнулся с легковым авто, в результате чего пассажирка мопеда, хоть и была в шлеме, погибла.