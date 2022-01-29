Все когда-то заканчивается: Самохин объяснил, почему Крыму нужно беречь пресную воду

Глава российского союза спелеологов, старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал в комментарии ФАН, как в Крыму обстоят дела с подземными источниками воды и как можно увеличить их запасы. Также эксперт сообщил о проблемах загрязнения воды, которые существуют в республике.

Воду нужно беречь

Ранее вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила, что дефицит питьевой воды может стать причиной нового глобального кризиса, поэтому резко возрастает значимость подземных водных источников. Она добавила, что Россия обладает значительными водными ресурсами, в связи с чем сейчас основная задача заключается в их сохранении.

«Конечно, запасов подземных источников воды в Крыму достаточно. Нужно понимать, что все подземные воды являются производными от поверхностных вод, то есть они не берутся, условно, из мантии Земли — все они когда-то были поверхностными водами, которые ушли в глубокий горизонт, где они скапливались многие десятилетия или даже столетия, постоянно обновляясь за счет поверхностных вод. Кроме того, есть неисчерпаемые ресурсы, например, ветер или солнце, а есть исчерпаемые, к которым относятся как полезные ресурсы, так и вода. И говорить о том, что они бесконечные в Крыму, конечно, нельзя, поэтому их нужно использовать так же рационально, как и поверхностные воды», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Скважины, их использование и засуха

По его словам, сейчас на полуострове идет слишком интенсивная разработка запасов подземных бассейнов, вод, поскольку в огромных количествах бурятся скважины. При этом на любую скважину составляется паспорт гидрогеологами, геологами, где указывается максимальный отбор воды, который может производиться за определенный период.

«Выясняются эти лимиты следующим образом: делается опытная откачка, то есть бурится скважина в том месте, где собираются делать откачку воды. Вокруг нее в диаметре 500–1000 метров бурятся вспомогательные скважины, откуда идет пробная откачка, после чего смотрят, за какой период времени в соседних скважинах снизится уровень воды, чтобы можно было понимать, какой объем воды находится под землей. Когда уровень начинает понижаться, то откачку прекращают и смотрят, за какой период она восстанавливается и какой максимальный объем воды может давать эта скважина, допустим, 10 тыс. кубометров в сутки, но не более этих параметров. К сожалению, во многих скважинах у нас делали откачку больше установленных параметров, но это было необходимо, поскольку у нас была кризисная ситуация — двухлетняя засуха. На постоянной основе такое делать, естественно, нельзя, поэтому необходимо останавливать забор воды из таких скважин, чтобы она там могла восполниться», — сказал Геннадий Самохин.

Если этого не делать, продолжил эксперт, то начинает идти приток воды из других горизонтов — чаще всего это соленая вода, из-за чего происходит заслонение скважин и нарушается качество воды. Чтобы этого не происходило, необходимо следовать указаниям гидробиологов.

«Поэтому тут вопрос не только в том, что есть вода, а еще и в том, какого она качества. Например, судя по последним новостям, та вода, которая находится под Азовским морем, является технической, то есть она не подходит для питья без нужной очистки. Конечно, в Крыму запасы подземных источников воды не бесконечны. Мы проводили исследования по Новогригорьевскому и Нежинскому водозаборам, к ним вода идет несколько сот лет с горного Крыма, поэтому если мы сейчас будем слишком быстро и бездумно забирать оттуда воду, то она возобновится там через 100 лет. Поэтому, да, подземные воды есть, но это не подземный океан, вот на чем хотелось бы акцентировать внимание», — подчеркнул ученый.

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Увеличение запасов подземных вод

Вместе с тем старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского рассказал, как можно увеличить прирост запасов подземных вод. По его словам, подобные эксперименты, причем успешные, в Крыму уже проводились.

«Когда работал Северо-Крымский канал (Украина его перекрыла в 2014 году. — Прим. ФАН) с помощью отводных от канала были созданы бассейны и пробурена целая серия скважин, через которые закачивалась вода в глубокий горизонт. То есть это возможно, но для этого нужны большие объемы поверхностных вод, откуда их можно взять? Например, если у нас появится фантастически много энергии, то можно опреснять морскую воду или ту слабосоленую, что находится под Азовским морем. Можно еще, например, использовать сточную воду. Все люди примерно пьют два литра воды в день, хотя норма расхода воды на одного городского жителя составляет больше 200 литров в сутки. Получается, что вся вода, кроме этих двух литров, поступает в очистные сооружения, а потом в море через коллекторы глубокого заложения», — отметил эксперт.

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По его словам, всю эту воду можно еще раз очистить и закачивать, например, в глубокий горизонт, где она будет дополнительно очищаться за счет естественных фильтров подземных пород, после чего ее опять можно использовать в различных целях, в зависимости от степени очистки.

«То есть теоретически возможно использование вторичной воды для пополнения подземных вод, но это обязательно должно проходить под контролем санэпидемстанции, экологов, чтобы понимать, какая вода в итоге выйдет обратно из этих горизонтов. Считаю, что эксперименты проводить можно и нужно», — добавил Самохин.

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Загрязнение воды

Вместе с тем ученый заявил, что в Крыму, как и во всем так называемом цивилизованном мире, к сожалению, есть проблема загрязнения подземных и надземных вод. Он рассказал, что когда-то в Крыму проводились одни интересные исследования.

«С помощью них удалось выяснить, что с верховья самой длинной крымской реки Салгир и до выхода ее из Симферополя в ней в несколько раз увеличивается степень ее загрязнения. Проблема в том, что, начиная с так называемой Долины, где находятся села Доброе, Пионерское, Перевальное, в реку втекают все отходы жизнедеятельности человека, после чего эту воду потом качественно очищают для подачи в Симферополь. В самой крымской столице тоже есть серьезное загрязнение воды. В Симферополе находится подземная река Казанка, куда уходят все дренажные системы. Кроме того, мягко говоря, нехорошие люди вместо того, чтобы платить за канализацию, они выводят свои канализационные трубы прямо в реку, которая потом втекает в Салгир, что является настоящей катастрофой. Также сейчас из-за снега и морозов посыпают дороги реагентами, которые потом тоже окажутся в Салгире через дренажную систему и ливневую канализацию. Еще с сельскохозяйственных полей стекают удобрения после дождей, а эта вода поступает в реки, что тоже плохо. Все это существует, за этим нужно следить, бороться и реагировать на такие вещи», — отметил глава российского союза спелеологов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Ученый добавил, что в республике водными вопросами занимаются сразу три организации — министерство экологии, «Вода Крыма» и «Крыммелиоводхоз», а не единый центр управления. По словам Геннадия Самохина, уже были предложения по созданию единого центра, чтобы, возможно, увеличилась эффективность работы по этому вопросу, но в результате этого так и не произошло.

При этом эксперт считает, что все равно необходим один центр, который бы управлял всей водой Крыма: подземной, поверхностной, занимался бы ее вторичным использованием, очисткой и многое другое.

Напомним, ранее ФАН сообщал, как морозы в Крыму моли сказаться на сельском хозяйстве. Более подробно об этом рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.