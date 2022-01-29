Крымчане призывают серьезно наказывать чиновников, отвечающих за отлов бездомных собак



Уже в феврале в Госдуме подготовят законодательные предложения, благодаря которым усилят ответственность чиновников, занимающихся вопросами ситуации с бездомными животными. Кроме того, приютам для собак могут предоставить поддержку, сообщила «Парламентская газета». ФАН узнавал, как с этой ситуацией обстоят дела в Крыму.

К детальной проработке вопроса обратились из-за недавнего инцидента в Забайкалье, где свора бродячих собак загрызла семилетнюю девочку: ребенок погиб от полученных ран. Начать привлекать российских чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, к ответственности ранее предложил и председатель Госдумы, член Государственного совета РФ Вячеслав Володин.

Сегодня, согласно действующему закону, ответственные ведомства или организации каждую бездомную собаку должны отловить и отправить в приют, где ее стерилизуют, маркируют, сделают ей прививку от бешенства и либо вернут владельцу, либо найдут семью, либо выпустят туда, где собака жила до этого, или же оставят в приюте, если животное проявляет агрессию и не поддается перевоспитанию.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Ляпина

В Крыму очень ждут разработки и поддержки данного законопроекта. Жители многих городов полуострова годами надеются на появление приютов для животных, но этому всегда мешают множественные обстоятельства. А часто бывает так, что свои обязанности ответственные лица выполнять не спешат, и это приводит к печальным событиям. Случаи нападения бездомных собак фиксируют ежемесячно в разных уголках республики.

На днях о нападении собак на людей сообщили в Симферополе. В районе улицы Дружбы, по словам местных жителей, от нападений животных пострадали уже не менее трех взрослых и один школьник.

«С улицы Дружбы был звонок во вторник, 25 января, по факту четвертого укуса. Ответ прост: лимит на вылов на эту неделю исчерпан. Это как — лимит исчерпан?! Я в шоке. Загрызут кого-то насмерть, и они будут говорить, что лимит исчерпан», — написали крымчане в группе администрации Симферополя в соцсетях.

В ответ администрация в комментарии сообщила, что пока построена только первая очередь приюта для бездомных животных. Примечательно, что сдать ее в эксплуатацию обещали еще в апреле 2021 года. Как ранее рассказывал ФАН, построить приют в столице Крыма собираются уже несколько лет. Однако ранее каждый год находились некие обстоятельства, мешающие проведению работ, ― то были против местные жители, проживающие рядом с участком, выбранным под выделенный приют, то были проблемы с документацией.

Личный архив / Арсений Островский

С приютом для бездомных животных до сих пор не разобрались и в Севастополе: после скандала в 2020 году там закрыли приют, где животных содержали в холоде, голодными, среди своих же экскрементов.

Как говорит волонтер Мария из Симферополя, несмотря на отсутствие приютов для собак, в городе работает программа по отлову, стерилизации и возвращению бездомных животных в среду их обитания, и благодаря этому количество самих операций уменьшилось в разы ― сейчас приходится стерилизовать намного меньше собак.

«Но я согласна, что люди, ответственные за все процессы, связанные с бездомными животными, должны строго отвечать. Если не хотят отвечать, пусть не берутся за это. А если уж взялся — отвечай за свою работу, или будешь жестко наказан. Но не стоит забывать, что большую часть ответственности за бездомных животных несет человек. Потому что одна из основных категорий пополнения их рядов — выброшенные людьми животные. И их же выбрасывают сами хозяева! «Потеряшек» не так уж и много», — подчеркивает волонтер.

Судя по комментариям крымчан в Сети, большинство из них поддерживают программу отлова и стерилизации животных, однако считают, что всех животных, поведение которых хоть немного агрессивно, должны содержать либо в приюте, либо у хозяев, готовых укротить нрав питомца. Редкие предложения об умерщвлении бездомных собак воспринимаются в штыки, так как этот вариант слишком радикальный и жестокий.

Ранее ФАН рассказывал, что стая собак напала на девятилетнего мальчика в Вологодской области: одно из бродячих животных укусило ребенка за руку.