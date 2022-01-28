Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе может привлечь новых туристов

К 2024 году в Севастополе завершится создание нового знакового места ― Историко-археологического парка «Херсонес Таврический», где откроется Музей античности и Византии, музей истории Крыма и музей христианства и многое другое.

В комментарии ФАН севастопольский экскурсовод Марина Леонова рассказала, станет ли новое место точкой притяжения туристов и какие объекты в целом посещают гости Севастополя во время туристических поездок.

Отметим, в городе-герое уже утвердили документацию по планировке и межеванию территории в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический» после проведенных общественных слушаний и доработки проекта.

Площадь парка составит 24 гектара, половина территории будет оформлена как общественное пространство с проведением благоустройства и озеленения. Музейные площади займут порядка 45 тысяч кв. м. Строительство проведут в пять этапов.

Федеральное агентство новостей /

Губернатор города Михаил Развожаев прокомментировал давно обсуждаемый общественностью вопрос: жилые дома, которые находятся неподалеку от Херсонеса, под строительство археологического парка изымать у севастопольцев не будут. Речь идет только об изъятии двух земельных участков с компенсацией, на которых сейчас находятся гаражи и кафе на улице Древней, 27.

Стоит сказать, что этап по строительству первых двух объектов ― школы искусств и детского центра «Корсунь» ― началось еще в декабре 2021 года. По заверению замминистра обороны России Тимура Иванова, образовательный комплекс будет готов принять учеников уже в этом году. Школа рассчитана на 500 человек: местных школьников и группы из «Артека».

«Строительство разбито на несколько этапов. На верхней площадке в сентябре 2022 года начнется учебный процесс. Потом мы переходим в нижнюю часть, где будут завершены археологические работы. Целевой план ― к концу 2023-началу 2024 года завершить весь комплекс «Херсонеса Таврического», ― сообщил он ранее.

Ранее глава города подчеркивал, что у Херсонесского музея крайне ограничены выставочные площади и все экспонаты физически негде экспонировать, поэтому благодаря появлению историко-археологического парка все коллекции можно будет свободно разместить.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Как считает экскурсовод Марина Леонова, для однодневных туристов это было бы привлекательное место для посещения, главное чтобы были сделаны парковочные места и подъездные пути к парку, так как дорожная ситуация в городе, особенно в туристический сезон, очень напряженная.

«На самом деле привлекательность Севастополя, безусловно, повысится, но она и так достаточно высока, потому что город уже давно пользуется славой патриотической столицы Российской Федерации. Сюда поехали люди после крымской кампании и продолжают ехать независимо от того, в каком состоянии находится город. Мне кажется, большей бы туристической привлекательностью Севастополю послужили бы прогулочные территории, обустроены смотровые, выход к бухтам, обустройство пляжей: у нас город военный, в городе 36 бухт, но практически все они полностью или частично заняты объектами Минобороны, и мы не имеем выхода к морю», ― сказала экскурсовод.

По ее словам, в отличие от многих других городов, Севастополь имел свое лицо, после войны его комплексно восстанавливали, но все, что появляется после эпохи 50-х, уже искажает этот облик. Конечно, говорит она, хотелось бы, чтобы выдерживали этот стиль ― сталинский ампир, неоклассику.

instagram.com / @razvozhaev.m

Если говорить о том, какие сегодня туристы чаще посещают места в Севастополе, то люди едут в первую очередь в традиционные места, связанные с событиями Крымской войны, Великой Отечественный войны, Балаклаву с ее музеем, Сапун-гору и мыс Фиолент.

«К сожалению, туристам трудно донести необходимость посещения других объектов, как ни расписывай, ни расхваливай. Мало кто едет в Инкерман, никто не посещает музеи и объекты Северной стороны, это и Константиновская батарея, и Михайловская батарея. Выбирают те маршруты, которые давным-давно известны, что-то новое выбирают неохотно», ― подчеркнула специалист.

instagram.com / @razvozhaev.m

Севастопольцы при обсуждении нового проекта занимают иногда абсолютно полярные позиции. Одни считают проект достойным, который только украсит город, другие же боятся, что при строительстве могут не сохранить найденные раскопки или воплотить музеи в совершенно несвойственном для города архитектурном стиле.

«Главное сохранить в первозданном виде раскопки и под стекло спрятать, как сейчас делают на территории Кремля в Москве. Это самое ценное. А не на них построить эти корпуса», ― написала elenamushakova. «Почему нельзя нанять нормального архитектора и сделать что-то красивое и современное, а не этот лужковский закос под старину?» ― высказался в комментарии pototskiy_stanislav. «Погибает исторический Херсонес, хотят сделать современным», ― переживает за будущее популярного места koroleva.alla1608. «Это конечно хорошо привести в порядок Херсонес, но не сделать его современным «без запаха» прошлого. И почему только всегда приводят в порядок только центральную часть города», ― указывает maisa2009. «Как же все-таки это круто. Наконец-то Севастополь действительно начал преобразовываться в достойный и красивый город. Надеюсь там не будет миллионов рекламных бордов», ― написал пользователь _kolya_maltsev_.

Добавим, что историко-археологический парк строится на территории бывших воинских частей возле музея-заповедника «Херсонес Таврический». Для проведения работ полевой банк, автобат и школа водолазов были передислоцированы на новые места базирования.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму нашли способ, как спасти парки ЮБК от вырубки и застройки многоэтажками. Сейчас специалисты обследуют все парки ЮБК, чтобы найти среди них объекты культурного наследия.