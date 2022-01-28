Жители Ялты опубликовали фото нескольких ДТП, которые помешали движению в городе

В разных районах Ялты 28 января произошло сразу несколько аварий почти в одно и то же время, из-за чего движение в городе практически полностью было парализовано на некоторое время. В свою очередь пользователи Сети поделились фотографиями ДТП, в комментариях к ним они добавили, что никто из участников аварий серьезно не пострадал.

При этом до публикаций соответствующих сообщений в социальных сетях никто не мог понять, что произошло на самом деле — были разные догадки, вплоть до самых фантастических, передает ФАН.

«Я так и знал, что когда-то в этом городе будет слишком много машин и тут все остановится, но я не думал, что это произойдет так скоро», — сыронизировал Сергей Григорьев.

«28 января — это тот день, когда Земля остановилась, а вместе с ней и движение по дорогам Ялты», — добавил Дмитрий Малахов.

AMS YALTA

Всего, по сути, в маленьком городе Ялта, где узкие улицы и мало парковочных мест, произошло в течение часа как минимум три аварии, одна из которых прямо в центральной части города на улице Кирова — один водитель не рассчитал дистанцию и въехал в бампер впереди едущего автомобиля. Также одно ДТП произошло на крутом повороте на ул. Ореховая, где легковой автомобиль въехал в грузовик, третья же авария с участием двух легковых автомобилей, случилась на Южнобережном шоссе возле Ялты.

При этом крымские водители обратили внимание, что дорога сейчас сухая и не скользкая, поэтому в ДТП виноваты, скорее всего, только невнимательность автолюбителей и нарушение правил ПДД.

Ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео из Крыма, как водитель дерется с пассажирами прямо во время движения авто. Другие автолюбители назвали это «Бои без правил ПДД».