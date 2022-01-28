Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 18:16
18:13
Общество
Специалисты Корнельского университета выявили 175 видов «разговаривающих» рыб
18:12
Шоу-бизнес
Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абудлова обросла новыми версиями
18:11
Политика
Путин распорядился доработать концепцию внешней политики России
18:10
Общество
Президент на хайпе: Илон Маск может стать новым хозяином Белого дома
18:07
Экономика
Под давлением ФРС: почему золото продолжает падает в цене несмотря на высокую инфляцию
18:07
Общество
Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
18:06
Весь мир
Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада
18:03
Происшествия
Двух сотрудников полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Подмосковье
18:02
Происшествия
В Прикамье суд отправил на принудительное лечение напавшего на учителя с ножом школьника
18:02
Экономика
Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС
Все новости

Жители Ялты опубликовали фото нескольких ДТП, которые помешали движению в городе
Происшествия
Жители Ялты опубликовали фото нескольких ДТП, которые помешали движению в городе
 /  AMS YALTA

В разных районах Ялты 28 января произошло сразу несколько аварий почти в одно и то же время, из-за чего движение в городе практически полностью было парализовано на некоторое время. В свою очередь пользователи Сети поделились фотографиями ДТП, в комментариях к ним они добавили, что никто из участников аварий серьезно не пострадал.

При этом до публикаций соответствующих сообщений в социальных сетях никто не мог понять, что произошло на самом деле — были разные догадки, вплоть до самых фантастических, передает ФАН.

«Я так и знал, что когда-то в этом городе будет слишком много машин и тут все остановится, но я не думал, что это произойдет так скоро», — сыронизировал Сергей Григорьев.

«28 января — это тот день, когда Земля остановилась, а вместе с ней и движение по дорогам Ялты», — добавил Дмитрий Малахов.

Жители Ялты показали фото нескольких ДТП, которые помешали движения в городе
AMS YALTA

Всего, по сути, в маленьком городе Ялта, где узкие улицы и мало парковочных мест, произошло в течение часа как минимум три аварии, одна из которых прямо в центральной части города на улице Кирова — один водитель не рассчитал дистанцию и въехал в бампер впереди едущего автомобиля. Также одно ДТП произошло на крутом повороте на ул. Ореховая, где легковой автомобиль въехал в грузовик, третья же авария с участием двух легковых автомобилей, случилась на Южнобережном шоссе возле Ялты.

При этом крымские водители обратили внимание, что дорога сейчас сухая и не скользкая, поэтому в ДТП виноваты, скорее всего, только невнимательность автолюбителей и нарушение правил ПДД.

Ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео из Крыма, как водитель дерется с пассажирами прямо во время движения авто. Другие автолюбители назвали это «Бои без правил ПДД».

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жители Ялты опубликовали фото нескольких ДТП, которые помешали движению в городе
дтп крым ялта
Комментировать